Petit teve duas novidades do treino matinal do Boavista

Yusupha e Javi Garcia juntaram-se ao restante plantel no relvado. Seis panteras mantêm-se no boletim clínico

O Boavista realizou, na manhã desta quarta-feira, um treino de preparação para a receção ao Arouca no qual participaram o avançado Yusupha e o defesa Javi Garcia, dois jogadores que tinham falhado o anterior desafio contra o Famalicão.

Yusupha e Javi Garcia recuperaram das respetivas lesões e treinaram, sob ordens de Petit, no relvado anexo ao Estádio do Bessa, juntamente com o restante plantel.

De fora dos trabalhos da equipa axadrezada estiveram os defesas Hamache e Ilori e os médios Reisinho, Ntep, Makouta e Fran, todos ainda a debelar problemas físicos. O Boavista voltará a realizar mais um treino esta quinta-feira.