Petit: "Temos de estar orgulhosos com o nosso processo"

Declarações após o jogo Boavista-Casa Pia (0-0), da 20.ª jornada da I Liga, disputado na segunda-feira.

Petit (treinador do Boavista): "Entrámos muito bem, com boas dinâmicas e circulação de bola. Criámos bastantes oportunidades, tivemos bolas nos ferros e fomos injustamente para o intervalo com um nulo. Quisemos continuar na segunda parte, mas enfrentámos algumas dificuldades com a expulsão do Sebastián Pérez. O Casa Pia passou a ter mais bola e a chegar perto da nossa área, mas sem criar oportunidades. Tivemos mais uma ou outra ocasião, mas penso que é um resultado totalmente injusto por aquilo que fizemos.

Disse aos jogadores para levantarem a cabeça. Dei os parabéns por aquilo que fizeram. Criaram seis ou sete oportunidades de golo e apresentaram boas dinâmicas. Temos de estar orgulhosos com o nosso processo. Queríamos muito ter alcançado os 28 pontos. Já temos 26, mas poderíamos ter mais, atendendo ao que fizemos em certos encontros. Há que continuar a fazer crescer estes jogadores. Vê-se de jogo para jogo a evolução deles.

Eu já conhecia o Ricardo Mangas desde os tempos do Tondela. É um futebolista rápido e vertical, que pode jogar como lateral ou mais à frente [no terreno]. Optámos por o colocar no lado direito, como já tinha feito [na vitória por 4-2, da 18.ª ronda] com o Portimonense. Como o Casa Pia joga com uma linha de cinco defesas, tentámos fixar o Salvador Agra e o Ricardo Mangas na linha para prender os laterais contrários e garantir superioridade no meio-campo. O Ricardo Mangas tanto joga aberto sob a esquerda, como pode vir para dentro a partir da direita e acelerar. Estou satisfeito com ele e com todos os jogadores."