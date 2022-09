Petit sobre Martim Tavares e Pedro Malheiro: "Não lançamos por lançar"

Petit, treinador do Boavista, esteve esta quinta-feira no World Scouting Congress, no Porto

Sobre Makouta e Sebastián Pérez: "Quando chegámos, sentimos que jogavam muito encostados aos centrais, analisámos e vimos o que podiam dar. O Makouta é um box-to-box, mais selvagem, não o podes prender à posição. O Seba é inteligente na organização de jogo e, quando lhe pedes a bola, está sempre no sítio certo. Complementam-se muito bem, mas temos outros a trabalhar para, no futuro, ocupar aquela posição. Mas são dois jogadores fundamentais no equilíbrio ofensivo e defensivo do Boavista."

Sobre Martim Tavares e Pedro Malheiro: "Não lançamos por lançar. Há uns meses, estavam a disputar a segunda divisão de juniores e conseguiram subir para a primeira. Quisemos trazê-los para trabalharem com o plantel principal, terem algumas referências e saberem o que é o Boavista. Assim trabalham com jogadores da equipa A que ocupam as mesmas posições e veem onde podem melhorar, conhecerem o que pretendo deles. O Martim está a ganhar o seu espaço, é muito inteligente, com boa formação e tem um futuro pela frente. Mas ainda é curto para o que os adeptos estão a exigir dele. Está a ganhar o seu espaço, mas precisa de tempo. Estamos a trabalhá-lo para ser um bom ativo do Boavista no futuro."