Petit após Boavista-FC Porto: "É um jogo que custa perder..."

Declarações de Petit, treinador axadrezado, após o Boavista-FC Porto (1-4), partida relativa à 13.ª jornada da Liga Bwin.

Derrota: "Foi um jogo extremamente difícil, frente a um candidato ao título. O FC Porto procura muito o jogo interior, eles tiveram uma ou outra situação de perigo mas conseguimos controlar na primeira parte. Perdemos alguns lances e depois sofremos de bola parada. Na segunda parte tentámos entrar de outra maneira, tivemos mais algumas situações e depois quando mexi no jogo, o Reggie [Cannon] foi expulso. Sofremos o 2-0, o 3-0, ainda fizemos o 3-1, mas sofremos mais um. Acaba por ser uma vitória justa do FC Porto. Desta vez não conseguimos mais, apanhámos um FC Porto muito forte".

O que há a melhorar: "O que temos a trabalhar é evitar desconcentração. É o momento que estamos a atravessar. Temos aqui muitos jogadores que há ano e meio estavam no Campeonato de Portugal. São dores de crescimento, detalhes que fazem a diferença. Os jogadores têm de comunicar mais lá dentro".

Uma goleada que custa: "É um jogo que custa perder, porque são três pontos que não queríamos perder. Mas temos de ser homenzinhos para nos levantarmos e continuar a trabalhar. Vivemos para o futebol, temos de estar mais concentrados, até os que ficaram de fora, temos de ser um todo".

Pausa do Mundial de 2022: "Vou ver o que têm sido os treinos e preparar os 11 que trabalharem melhor durante a semana para jogarem. Tenham 17 anos ou tenham 40 anos, para mim é igual. Esta casa assim o exige. Estivemos na final four [da Taça da Liga] no ano passado e queremos estar de novo. Vamos trabalhar todos juntos, para as coisas mudarem".