Petit renovou contrato por mais uma temporada com o Boavista

Treinador prolongou o vínculo aos axadrezados até 30 de junho de 2024.

Petit renovou o contrato com o Boavista por mais um ano, ficando ligado aos axadrezados até 30 de junho de 2024. O treinador de 45 anos chegou ao Bessa no início de dezembro de 2021 para suceder a João Pedro Sousa, tendo então assinado por um ano e meio.

De regresso ao Boavista, clube onde foi formado como jogador e que ajudou a conquistar o inédito título de campeão nacional, e onde iniciou a carreira de treinador, em 2012/13, Petit levou a equipa axadrezada pela primeira vez à final four da Taça da Liga, tendo perdido com o Benfica, nas meias-finais, na marcação de grandes penalidades.

O treinador do Boavista vai falar este sábado aos jornalistas, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30, no Estádio do Bessa.