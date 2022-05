Petit recorda festa de campeão do Boavista, em 2001: "Foi uma semana pesada..."

ENTREVISTA, PARTE II - No dia em que o Boavista assinalou o 21.º ano da conquista do título inédito na história do clube, Petit recordou esses momentos de euforia. Petit recordou os momentos de ansiedade que antecederam o jogo com o Aves, que ditou a conquista do título de campeão nacional, em 2001, e falou de alguns segredos do sucesso.

Petit falou a O JOGO no relvado onde há 21 anos o Boavista venceu o Aves e festejou o título de campeão nacional.

Como foi o dia do Boavista campeão nacional?

-Como jogámos à noite, a esta hora em que estamos a fazer a entrevista [11h00] estava no quarto do hotel a preparar-me para almoçar, mas com muita ansiedade para que chegasse a hora do jogo, porque sentíamos que íamos conseguir o nosso objetivo, até porque o Boavista já estava preparado, porque tinha conseguido dois segundos lugares uns anos antes. Tínhamos um grupo muito forte e uma estrutura igualmente forte, além de termos muita ambição de conquistar algo que ficou na história do clube, dos adeptos e de todos nós. Agora podemos contar essa história aos nossos filhos e aos nossos netos...