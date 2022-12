Petit promete Boavista na máxima força, apesar do jogo pouco contar: "Pela rivalidade que há..."

Declarações do técnico do Boavista, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Vitória de Guimarães, marcado para esta segunda-feira (20h30) e referente à fase de grupos da Taça da Liga

Clássico: "Todos os jogos são importantes. Já estamos apurados para os quartos-de-final, mas jogando em nossa casa, perante o nosso público, e pela rivalidade que há nestes jogos, vamos apresentar um onze forte, dentro daquilo que tem sido a nossa ideia na Taça da Liga. Por isso, amanhã, os jogadores que entrarem vão dar uma boa resposta, sabendo que é um bom jogo e uma rivalidade boa e saudável."

Alterações no Vitória de Guimarães: "Sabendo a rivalidade entre o Boavista e o Vitória, o Moreno saberá aquilo que está a fazer. Dentro daquilo que foi a nossa estratégia e o nosso processo de jogo, preparei o melhor onze. Como o campeonato está parado, não tem havido muitos jogos, daí a importância de dar minutos aos jogadores para que ganhem consistência e rotinas. Mudámos um pouco a nossa estratégia de jogo, porque tanto trabalhamos com dois ou três centrais. Por isso é importante os jogadores que entrarem terem essas rotinas."

Bozenik: "É um miúdo muito exigente, que trabalha muito bem. Chega muito cedo ao Bessa para trabalhar no ginásio, acaba o treino e volta ao ginásio. Exige muito dele. É novo, tem 21 anos, e vem de um campeonato diferente, o alemão, onde não teve muitos jogos. Como é muito exigente, quando falhava um passe ou uma finalização, ficava com a cabeça para baixo. Tentamos trabalhá-lo de formas diferentes, porque, muitas vezes, não é só em termos técnicos e táticos. Os avançados vivem de golos e quando marcam ficam mais confiantes. Trabalhámos tudo isso, mas também a finalização e os movimentos que tem de fazer, adaptando-se à nossa ideia de jogo. Está a melhorar, está mais entrosado com os companheiros, e está a ter mais qualidade. Por isso é que está a sobressair neste momento."

Dois ou três centrais: "Com os mesmos jogadores em campo podemos passar de dois para três centrais, basta puxar o Mangas para trás, jogando com Bruno Onyemaechi, o Rodrigo Abascal e o Reggie Cannon. Temos trabalhado os nossos processos, seja em 4x3x3 ou 4x4x2 numa fase mais ofensiva, com o Bruno Lourenço a juntar-se mais ao Bozenik, mas também podemos entrar no sistema de três centrais e dar mais profundidade com o Mangas e o Pedro Malheiro ou ou Luís Santos. Esta paragem serviu para dar essas rotinas aos jogadores e para eles compreenderem os dois sistemas, podendo mudar durante o jogo, e eles estão preparados para isso."

João Gonçalves titular: "O João Gonçalves é um miúdo que não tem muito ritmo de jogo e nesta idade [22 anos] é importante para um guarda-redes jogar, porque é uma posição muito específica. Ele tem muita qualidade, já foi chamado à seleção de sub-21 e estamos a trabalhá-lo. Teve oportunidade de jogar neste particular com o Celta de Vigo e vamos dar-lhe continuidade na baliza, porque achamos que o João tem tido uma evolução grande. Vai cometer os seus erros, como todos nós cometemos, mas é com os erros que vai aprender. Ele está a trabalhar muito, está a crescer e é uma aposta do clube, um jogador da nossa formação. Está a merecer a confiança que lhe estamos a dar."

Mercado de inverno: "Como disse na época passada, confio nos jogadores que temos e naquilo que podemos melhorar. Não estou à espera de ir buscar ninguém, espero é não perder, mas conforme está o futebol, e sabendo qual é a realidade do Boavista, se perder um ou outro temos um plantel extenso, que nos dá soluções. Não estou preocupado com o mercado, mas sim em trabalhar estes jogadores, valorizá-los e fazê-los crescer, porque temos jogadores que nos deixam satisfeitos para fazermos boas competições no campeonato e na Taça da Liga."