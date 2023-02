Petit: "Podíamos ter aproveitado para matar o jogo numa transição"

Declarações de Petit após o Estoril-Boavista (2-1), partida em atraso da 14ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Não entrámos mal. O Estoril começa com um canto, depois assentámos e marcámos. Tínhamos posse, chamávamos o Estoril e estávamos a ligar o jogo. Depois começámos a esticar o jogo, tentei dar indicações. Poderíamos ter feito melhor. Sabemos que o Estoril se projeta para a frente, dá espaço nas costas. Acabámos por ter depois a expulsão, a lesão do Sasso, e marcaram no início da segunda parte sem dar tempo a nos ajustarmos."

Mudança: "Tentámos pressionar no final. Recuámos demasiado na segunda parte. Estávamos a chegar tarde à bola, a ter dificuldades no jogo aéreo. Houve desgaste de alguns jogadores, há os que nos fazem falta. É com tristeza, depois de estar a ganhar 1-0 e sentindo que tínhamos o jogo controlado... Não tirando mérito ao Estoril, mas podíamos ter aproveitado para matar o jogo numa transição na primeira parte. Depois com dez torna-se mais difícil."