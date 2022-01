Petit olha com boa disposição para as ausências: "Não posso jogar..."

Declarações do treinador do Boavista, antes do confronto com o Benfica, referente à final-four

Sistema: "Nós temos alternado. Perdemos o Reggie e o Porozzo. Começámos num 3-4-3, mas alterámos para um 4-3-3. É isso que trabalhamos. O jogador está mais inteligente, mais capacitado para mudar, para se adaptar a um novo estilo e a um novo resultado. Mesmo no último jogo, começamos num 3-4-3, depois 4-3-3 e 4-4-2, à procura de um resultado diferente. Consoante o que analisamos do adversário, vamos trabalhando, mas isso demora o seu tempo. Os jogadores têm essa capacidade de análise."

Juventude: "Há jovens que jogaram no sábado passado contra o Gondomar e agora estão na final-four. Eles têm de saber que a história do Boavista foi formar bons jovens e bons homens. É isso que quero incutir para o futuro. É isto que queremos, uma formação mais forte, juntamente com alguma experiência. Já temos alguns jovens da formação na primeira equipa. Este misto poderá ser o futuro do Boavista."

Ausências: "Não posso jogar. Temos 10 jogadores que não podem, uns na seleção, outros lesionados. É o azar de uns, a oportunidade de outros. O futebol não tem idade. Há jogadores de 16, de 37 anos. Queremos que os mais velhos ofereçam suporte aos mais novos."