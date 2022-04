Petit: " O mais importante para mim? Aquilo que os jogadores vão falando..."

Declarações de Petit após o Boavista-Arouca (1-0), partida da 29ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Em primeiro lugar, dar os parabéns aos nossos jogadores e aos adeptos, que foram fantásticos e fizeram-me lembrar quando era jogador. É esta moldura humana que queremos e temos de puxar para que possam vir mais vezes."

Pontos: "Era um jogo perigoso. O Arouca precisava de pontos e nós queríamos passar a barreira dos 30 pontos. Tivemos mais ocasiões, enquanto o adversário só contou um remate enquadrado. Não foi um jogo muito intenso dentro daquilo que é nosso apanágio, mas soubemos geri-lo bem. É uma vitória importante. Sempre disse que tínhamos de olhar para cima. Temos 33 pontos e ficámos mais perto de outros clubes que estão ali perto."

A carreira: "Como treinador, o mais importante para mim é aquilo que os jogadores vão falando, não só no Boavista, mas nos clubes pelos quais passei. Até hoje ligam-me e querem vir trabalhar comigo. Deixo sempre uma boa imagem perante eles. Quem faz o treinador são os jogadores e os grupos. Vim com ambição para a minha casa e para um clube onde cresci. Temos valorizado muito estes jogadores, mas principalmente o coletivo."

As derrotas: "Temos três derrotas contra Sporting, Santa Clara e FC Porto e estivemos pela primeira vez na final four da Taça da Liga. Temos sido muito regulares e, se formos analisar os empates, poderíamos ter muitos mais pontos, já que fomos sempre uma equipa capaz de ir à procura do resultado, mesmo em situações de inferioridade numérica."

Valorizar: "Há que valorizar o crescimento destes jogadores. Não entrou ninguém em janeiro e conseguimos valorizar jogadores da casa, que têm dado boas respostas. É importante acabar bem a temporada, pois valoriza todo o trabalho desde que aqui chegámos."

Kenji Gorré em destaque: "Já o conhecia quando jogava no Nacional e ia muito ao 80, mas depois vinha ao oito. Era um atleta muito irregular. Mudei o comportamento dele em treino. Se não treinar bem, chega aos jogos e não tem regularidade em 60/70 minutos."