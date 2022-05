Petit, o futuro e o Boavista: "Eu não salvo nada, não sou bombeiro..."

Declarações de Petit na antevisão à deslocação a Tondela. O jogo decisivo na luta pela permanência, para o emblema beirão, está agendado para as 15h30 de sábado.

Análise ao Tondela: "É uma equipa que conheço e que já trabalhei, há algum tempo, agora tem outro treinador e outro plantel, com uma ideia de jogo um pouco semelhante à nossa, sabendo que é um jogo extremamente difícil para eles. Nós vamos respeitar a nossa instituição, queremos muito subir na tabela classificativa, acabar bem o campeonato. Jogo difícil com bom ambiente."

Sensação de jogar tranquilo contra um aflito: "Temos de ter respeito, já estive daquele lado e sei que há três equipas que estão a lutar pelos mesmos objetivos. Vamos encarar o jogo como sempre, desde a minha chegada aqui [Boavista], metendo o onze mais forte, porque temos um objetivo nesta casa, queremos muito sair do 11.º lugar e passar para outros lugares, por vezes, a última imagem é a que fica."

Considera-se especial no Boavista? "Eu não salvo nada. Não sou bombeiro, se não tinha tirado esse curso. Vou crescendo de ano para ano, trabalhei noutras mentalidades, noutras culturas. Sabendo da realidade do clube e da sua história, porque foi aqui que cresci como jogador e fiz-me homem aqui, sei o que o Boavista prepara para o seu futuro, neste momento, estamos no presente, trabalho da mesma forma, é claro com experiência e maturidade, estou mais maduro e experiente, tenho feito o meu trabalho. O que mais me deixa satisfeito é o que dizem os jogadores como sou como treinador e, muitas vezes, a opinião pública não dá esse valor, para mima não há problema nenhum, continuo a fazer o meu trabalho. Não passo só por salvar equipas, mas por objetivos diferentes, no ano passado estive até ao último jogo a lutar pela Europa. Amanhã, queremos muito ganhar para irmos aos 40 pontos e chegar aos oito primeiros."

Futuro: "Todos os dias estamos nesta casa e falamos, é fácil trabalhar nesta casa, tem muitos pisos, mas estamos muito perto uns dos outros e vamos trabalhando no sentido de melhorar o presente e o futuro do Boavista. Temos sempre trabalhado com a administração, vamos ter tempo para falar nisso."