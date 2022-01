Petit: "Nós também estamos a atravessar um bom momento..."

Petit, treinador do Boavista, na antevisão do jogo de sábado, contra o Gil Vicente



Sobre o Gil Vicente: "São duas equipas num bom momento. O Gil Vicente pelo que tem feito em casa e fora. Tem mais vitórias fora. Nós também estamos a atravessar um bom momento, apesar de não termos ganho o último jogo,mas fizemos por isso. Esperamos um jogo difícil, mas com a mesma mentalidade, de lutar pelos três pontos".

Equipa-sensação: "[Além do Gil Vicente] O Estoril também continua a fazer um bom campeonato. O Gil Vicente é uma equipa com bons processos, com qualidade de jogo, e trabalha bem pelo lado direito, com o Fujimoto,o Murilo e o Zé Carlos. E nós trabalhamos sobre esses processos. O foco é o de crescer como equipa, mas esperamos um bom jogo, com duas equipas a querer ganhar. O Gil Vicente também tem que se preocupar connosco, com o que estamos a fazer. Somos uma equipa que mete intensidade no jogo, chegamos rapidamente à baliza e criámos muitas oportunidades de golo. Esperamos dar uma boa resposta".

Novidades na convocatória: "Tiago Ilori está fora das opções para o jogo com o Gil Vicente, o Porozo treinou hoje connosco, mas amanhã vou perguntar-lhe como se sente, depois de ter parado devido à covid-19, enquanto Javi Garcia foi convocado".

Sobre o mercado: "Não estou pensar no mercado. Estou a pensar na evolução destes jogadores, fazer com que cresçam de dia para dia, e nisso eles têm cumprido. Não me foco em quem possa entrar, mas em quem não quero perder".

Balanço da primeira volta: "Desde que cheguei podíamos ter mais pontos. No jogo com o Marítimo e neste com o Tondela, merecíamos os três pontos. Mas é o futebol. Do outro lado também há equipas que trabalham bem e que são fortes. Vamos tentar fazer uma segunda volta melhor do que a primeira".