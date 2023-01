Petit: "Não queríamos estar muitos dias com o campeonato parado"

Declarações do treinador do Boavista antes do jogo com o Gil Vicente.

O Boavista está confiante para retornar à I Liga 57 dias depois com uma vitória na receção ao Gil Vicente, no domingo, da 15.ª jornada, interrompendo seis rondas consecutivas sem vencer, reconheceu este sábado o treinador Petit.

"Gostávamos de competir, mas vemos nos treinos uma equipa com muita confiança, a trabalhar bem e a querer recomeçar bem contra um adversário que atravessa um bom momento. Estamos confiantes em dar uma boa resposta e reiniciar bem o campeonato, que é o nosso principal objetivo", estabeleceu o técnico, em conferência de imprensa.

Depois da paragem imposta pelo Mundial'2022, os axadrezados deveriam ter reatado a I Liga na visita ao Estoril, em 28 de dezembro de 2022, mas uma avaria elétrica no Estádio António Coimbra da Mota adiou o encontro da 14.ª jornada para 09 de fevereiro.

"Não queríamos estar muitos dias com o campeonato parado, mas também foi bom para trabalhar, ver o que estava menos bem e melhorar. Trabalhámos com maior tranquilidade e esperamos dar essa resposta boa, sabendo que queríamos jogar no Estoril, mas não o conseguimos. Remarcaram só para dia 09 de fevereiro porque foi assim ajustado. Vamos ter três jogos nessa semana, mas o foco passa por amanhã [domingo]", enquadrou Petit.

O adiamento desse duelo conferiu um hiato competitivo de 19 dias ao Boavista, que tinha sido afastado nos quartos de final da Taça da Liga pelo "secundário" Académico de Viseu (1-2), em 20 de dezembro, tentando agora suplantar quatro derrotas e dois empates na I Liga subsequentes ao triunfo ante o Sporting (2-1), em 17 de setembro, da sétima ronda.

"Tem sido uma temporada atípica pela pausa do Mundial'2022 e estes quase 20 dias sem competição, mas o foco sempre foi o campeonato. Iniciamos muito bem e passámos por este momento menos bom, mas temos de nos focar no presente e no futuro", direcionou.

Expulso no embate em Viseu, Petit vai cumprir suspensão diante do Gil Vicente, que há cerca de dois meses rendeu Ivo Vieira pelo estreante Daniel Sousa no comando técnico.

"Aproveitando o plantel, foi buscar um pouco das rotinas da época passada com o [então treinador] Ricardo Soares: um sistema tático de 4-3-3, com um médio mais fixo e dois interiores, ou [Kanya] Fujimoto a "10", que se transforma em "4-4-2" a defender. Focámo-nos mais naquilo que queremos fazer, mas também trabalhámos aspetos em que o Gil Vicente é forte no processo ofensivo e podemos explorar em termos defensivos", notou.

O brasileiro César, o japonês Masaki Watai e o venezuelano Adalberto Penarãnda ainda estão no boletim clínico e devem desfalcar as opções de Petit, empenhado em congregar "vitórias e trabalho no dia a dia" para valorizar o emblema "axadrezado" no novo ano civil.

"Trabalhamos em termos individuais para o coletivo ser mais forte. Foi assim desde que cheguei há um ano e um mês. [Em 2021/22] Fizemos um campeonato que nos permitiu valorizar jogadores e o clube conseguiu um encaixe financeiro bom. Este ano não fugirá disso. Temos muita juventude e gente que veio da formação, mas também fomos buscar atletas com qualidade, cujas carreiras poderemos tentar explorar ao máximo", afiançou.

O Boavista, 13.º classificado, com 17 pontos, mas menos um jogo, recebe o Gil Vicente, 16.º e antepenúltimo, com 12, no domingo, a partir das 20:30, na partida de conclusão da 15.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.