Petit: "Não estou na cabeça do Hamache, que não faz parte do nosso plantel"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, na antevisão ao jogo com o Marítimo, marcado para as 15h30 de domingo.

Acusações de Hamache podem afetar a equipa? "O Hamache já não faz parte do grupo. Não vi muito bem, fui jantar com a minha esposa, agora temos os filhos maiores e tenho essa disponibilidade para estar com a esposa e conversar um pouco com ela. É um jogador que já não faz parte do plantel, por isso o nosso foco é o jogo. Não vi muita coisa... Sou sincero, em sete de anos como treinador este é dos melhores grupos que eu apanhei, também já tenho 60 por cento dos jogadores da época passada comigo, alguns já conhecia aqui em Portugal, e nós tentamos fazer sempre um grupo à imagem do treinador, por isso não estou na cabeça do Hamache, que não faz parte do nosso plantel, o foco é no jogo e não vou estar a responder ao Hamache."