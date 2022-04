Petit não arranja desculpas na goleada: "Sauer também não jogou na semana passada e ganhámos"

Declarações do treinador do Boavista, no final do encontro com o Marítimo (4-0)

Reação ao desaire: "Em cinco minutos, foram duas bolas paradas. Antes de virmos para o jogo, tinha explicado estas situações que o Marítimo tem. Até lá, o Marítimo não tinha entrado na nossa área. Nos [primeiros] 40 minutos, tivemos mais posse de bola, uma ou outra ocasião que podíamos ter feito [golo], a dominar completamente o jogo e o Marítimo, como esses dois lances a acabar a primeira parte, passou a sentir-se mais confortável. Tentámos reagir na segunda parte, mas não nos encontrámos, estivemos muito desequilibrados, com os jogadores a perder um pouco a cabeça em algumas abordagens aos lances. Depois, sofremos o terceiro golo de penálti e o quarto numa bola que perdemos, onde o Kenji [Gorré] não reage e os jogadores têm de reagir, não gostamos disso."

Ausência de Gustavo Sauer: "O Sauer também não jogou na semana passada e ganhámos com outros jogadores. Nunca andamos aqui a dizer que se um não jogar vamos ter dificuldades, vamos sempre arranjar soluções."

Objetivos até ao final: "Não olhamos para os 33 pontos, olhamos sempre para aquilo que podemos fazer, mas tínhamos uma oportunidade de dar um salto importante e ter três vitórias seguidas, mas não conseguimos. Ainda faltam quatro jogos, são 12 pontos em disputa, vamos trabalhar jogo a jogo e lutar sempre pelos três pontos".