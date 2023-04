Petit lamenta após derrota: "Quatro minutos de descontos que foram parados..."

Declarações de Petit, treinador axadrezado, após o FC Porto-Boavista (1-0), jogo relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Fomos uma equipa muito competitiva, sabendo o adversário que tínhamos pela frente. Tivemos uma primeira parte com poucas oportunidades, temos o remate do Seba [Pérez] que podia ter dado golo, mas taticamente estivemos bem, anulando o jogo interior do FC Porto. Na segunda, continuámos e, num lance de bola parada, num lançamento, nasce o golo do FC Porto. Reagimos e sabíamos que o FC Porto estava a arriscar muito. Depois há a expulsão do Marcano e a partir daí, tomámos conta do jogo. Criámos duas, três situações para marcar golo, não conseguimos mas os jogadores trabalharam bem. Estou feliz com o comportamento da equipa, triste pelo resultado".

O Boavista nunca perdeu a positividade: "Estávamos preparados. O Sérgio [Conceição] surpreendeu [taticamente], mas nós fomos ajustando em termos ofensivos, estivemos personalizados e fechámos as linhas, apesar de termos perdido algumas bolas. Arriscámos quando faltavam 10 minutos, criámos situações mas não fomos felizes. Fico feliz pelo crescimento dos jogadores, passo a passo vamos evoluindo a valorização dos ativos".

Com um jogador a mais, o Boavista assumiu o jogo: "Eles [jogadores do Boavista] têm vindo a crescer jogo a jogo. Perdemos muitos jogadores na época passada, tivemos de fazer um plantel novo com muitos jovens. Temos dado os primeiros passos no seu crescimento, mas foi um jogo bem conseguido, numa evolução constante. Agora temos quatro jogos e queremos olhar para cima com ambição, para termos alegrias nos finais dos jogos. Esta derrota tem de seguir para o Estoril".

Confusão no final: "Estávamos bem no jogo, nos quatro minutos de descontos que foram parados... mas faz parte. São vocês [jornalistas] que têm de avaliar, a seguir é o Juízo Final [programa da Sport TV], não é? Eu tenho é que analisar a personalidade dos jogadores".

