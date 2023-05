Petit lamenta: "Algum sabor amargo não estarmos mais acima"

Declarações do treinador do Boavista, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Chaves, marcado para este sábado (15h30) e referente à última jornada da Liga Bwin

Petit abordou a deslocação a Chaves, onde o Boavista encerra a sua participação no Campeonato, não podendo acalentar mais que a chegada ao oitavo lugar.

"Queremos acabar bem perante um adversário a realizar excelente prova. Nós queremos fazer uma segunda volta melhor que a primeira, falta-nos um ponto. Foi uma época de valorização de ativos, fomos dando a volta a momentos menos bons e estamos de consciência tranquila, pois conseguimos projetar jogadores. Agora resta acabar a vencer, essa é sempre a nossa ambição", evidenciou, lamentando não estar algo mais em jogo para o Boavista nesta altura.

"Pelo que fomos fazendo podíamos ter mais pontos do que temos. A equipa jogou bem, pagou fatura por alguns pormenores, relacionados com o crescimento dos jogadores, alguns a darem os primeiros passos ou a jogarem pela primeira vez a competição. Fica algum sabor amargo por não termos mais pontos, que nos daria posição mais acima na tabela. Mas ainda queremos chegar ao oitavo lugar, é sempre positivo melhorar posições. Fomos crescendo no Campeonato, vi uma equipa positiva, a equipa com mais golos. A ideia é trabalhar e valorizar o que temos. Isso foi conseguido!" realçou Petit, satisfeito por ver vários jogadores a suscitarem atenções no mercado, num plantel que subiu largamente de cotação.

"Entre a formação e jogadores mais desconhecido a ideia foi fazê-los crescer e fazer sobressair o coletivo. Hoje há atletas muito mais valorizados, presentes nas seleções, que estão na montra e podem ser transferidos. A época foi de qualidade com altos e baixos normais. Estivemos bem a escolher os jogadores", acrescentou, não adiantando quem será o sucessor de Bracali na baliza axadrezada: Ceśar ou João Gonçalves.

"Quem vai jogar, já sabe!", partilhou.