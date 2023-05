Petit: "Lá em cima até vejo melhor o jogo e a tecnologia ajuda "

Declarações de Petit, treinador do Boavista, na antevisão do jogo com o Braga, este sábado, às 18hoo, no Estádio do Bessa.

Antevisão do jogo: "Esperamos um bom jogo, com duas equipas boas, a atravessar um bom momento em termo de jogo jogado, duas equipas diferentes, um Braga a lutar pelos lugares cimeiros, nos últimos dez jogos tem oito vitórias, uma derrota e um empate. Esperamos um adversário difícil, mas deste lado há uma equipa que que muito terminar bem o campeonato em casa com uma boa vitória perante os nossos adeptos. No último jogo em Barcelos o resultado não foi obviamente o que queríamos, mas queremos muito acabar bem e dar uma prenda aos nossos adeptos e acabar com uma boa vitória. Esperamos um jogo aberto, com muita intensidade."

Vai ser um jogo especial, porque é a despedida do Bracali: "É um momento que também já passei por isso. O Bracali vai jogar amanhã, vai ter o seu momento. Apanhei-o aqui uma época e meia e tem sido um jogador foi fundamental para o balneário e para o crescimento dos nossos jogadores e para o rendimento desportivo, não olho para a idade, mas pelo o que ele deu. O foco dele é o jogo do Braga, e estar bem na nossa baliza. É a tristeza por um lado de ver um jogador partir para outras funções, mas isto faz parte do futebol."

Petit vai cumprir castigo e que isso vai afetar a equipa? "Fui expulso, aceito, não foi uma coisa muito grave. Queremos estar sempre presentes no banco e perto da equipa, mas já passei por isso esta época e estou tranquilo, até porque tenho adjuntos que já trabalham comigo há muitos anos e sabem o que queremos para o jogo. Lá em cima até vejo melhor o jogo e a tecnologia até nos ajuda nesse aspeto. Somos importantes, mas tenho adjuntos que trabalham comigo e sabem o que quero. Não estou preocupado com isso."