Declarações de Petit, treinador do Boavista, após o empate a um golo em Vizela, jogo da ronda 28 do campeonato.

O empate: "Há frustração por não levarmos três pontos, mas só um. Na primeira parte, tivemos o controlo do jogo, circulámos a bola, mas a definição [dos lances] não aconteceu da melhor maneira. Havia muitos espaços à entrada da área para rematar e temos muitos golos de fora da área, mas, na primeira parte, não conseguimos um remate com perigo. Tivemos duas aproximações à baliza e o guarda-redes faz uma grande defesa a cabeceamento do Sasso."

Segundo tempo: "Há uma boa entrada do Vizela na segunda parte. Houve ali 10 minutos em que nos obrigaram a recuar. Depois começámos a tomar outra vez conta do jogo. Tivemos uma grande oportunidade pelo Kenji [Gorré], que não faz golo a um metro da baliza. Fizemos um golo numa jogada muito bonita. Depois o Vizela colocou mais gente na frente, mas estivemos sempre confortáveis. Num lançamento a favor do Vizela, há um remate que bate nas costas do Seba [Pérez] e entra. Pelo que os meus jogadores fizeram em 80 minutos, merecíamos sair daqui com a vitória."

Orgulho: "Foi um grande jogo de futebol. Queríamos vir a Vizela ganhar. Houve duas equipas a querer ganhar. Foi pena aquele golo. Já estávamos a pensar nas substituições. Tentámos, no fim, ajustar a equipa, mas não conseguimos. Foi pena. Estou orgulhoso do que os jogadores fizeram."