Petit garante que Taça da Liga não mexe na preparação para o Paços

Declarações de Petit, treinador do Boavista, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (sexta-feira, 21h15).

Cinco jogos sem derrotas: "É o crescimento dia a dia, jogo a jogo, semana a semana, tem-se notado. Estamos numa boa fase, mas também sabemos que podíamos ter mais pontos, por aquilo que apresentámos ao longo desses jogos. Não temos de olhar para trás, mas sim para a frente, para o jogo de amanhã, contra uma equipa boa. É outro jogo extremamente difícil, num campo tradicionalmente também difícil, mas vamos concentrados para fazer um bom jogo e dar continuidade aos bons resultados."

Paços de Ferreira: "É uma equipa diferente do anterior treinador, com processos bem definidos, a atacar com bastante qualidade. Uma equipa que privilegia a saída de bola, na sua primeira fase; que tem jogadores interessantes, com qualidade, que sabem aquilo que fazem. Depois, em termos defensivos, é uma equipa que muda os seus comportamentos; muitas vezes, vem para uma linha de cinco, com os dois médios e os três jogadores na frente, praticamente, faz um 5X2X3, com processos bem definidos, tanto em termos defensivos como ofensivos, mas olhamos mais para o que estamos a fazer, para o que estamos a crescer como equipa, e amanhã há que dar continuidade a isso, respeitando sempre o nosso adversário."

O que está a faltar para vencer: "O que está a faltar é eficácia. Temos criado oportunidades, mais nos últimos dois jogos, em que a nossa média foi de 18 remates enquadrados com a baliza e não o conseguimos fazer; neste jogo, fizemos dois, mas também não foram validados. A equipa está com processos bem definidos. Se fazes dois jogos e consegues criar 18 situações de golo e quatro oportunidades, é uma equipa que está num bom equilíbrio, tantos em termos defensivos como ofensivos. É claro que temos de ser mais agressivos no último terço, mais concentrados, atacar melhor a bola. Ficava mais preocupados se não criássemos essas situações, mas temos tido essa felicidade de as criar. Não a temos tido é na concretização. Temos trabalhado e o princípio é acreditar no que se faz, no que se trabalha. No último jogo fora de casa, mais na primeira parte, também tivemos oportunidades, e essas tens de as fazer. Se tens três, quatro, cinco situações, pelo menos dois golos tens de fazer e depois, em termos defensivos, ficar equilibrado, não consentir muitas oportunidades ao adversário."

Além de criar oportunidades e concretizá-las, é preciso também que sejam validadas. Como foi digerir esta jornada? "É claro que tenho a minha ideia sobre aqueles dois golos que foram anulados, contra o Gil Vicente, mas já faz parte do passado. Se calhar, amanhã, vamos ter essa situação e vamos conseguir que seja o contrário. O nosso foco, respeitando sempre a arbitragem - e o nosso presidente também falou, no final do jogo - é naquilo que podemos fazer para tirar o melhor rendimento dos jogadores, para se apresentarem num bom nível, amanhã, e conseguirem os três pontos. O resto deixo para a administração."

Paços de Ferreira sem Denilson Júnior: "Tem o João Pedro, que também já está recuperado da covid-19 e poderá jogar amanhã, que é a sua referência ofensiva. Com o Famalicão, jogou com o Lucas na frente, mais vadio, um jogador mais rápido, mas nós estamos identificados com o que é o Paços de Ferreira e esperamos dar uma boa resposta, à imagem do que tem sido o nosso crescimento como equipa."

Taça da Liga muda algo na preparação deste jogo? "Não, porque só nos focamos na preparação deste jogo. O jogo mais importante que nós temos é amanhã, com o Paços de Ferreira."