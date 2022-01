Petit fará o jogo 200 como treinador: "Aos 45 anos, é uma marca muito boa"

Peti fez a antevisão ao Boavista-Tondela, a contar para a 17.ª jornada e que disputa-se pelas 20h30 de sábado.

Tondela: "Vamos encontrar uma equipa que inverteu o ciclo negativo com a vitória em casa, contra o Moreirense. É uma equipa com qualidade, que cria muitas dificuldades aos adversários, que tem jogadores rápidos na frente, que joga muito bem em posse e tem boas dinâmicas, mas olhamos para o que é o Tondela sabendo que tem alguns com covid-19 e alguns lesionados. O nosso foco passa pelo que é a tarefa, as nossas ideias e estarmos prontos para dar uma boa resposta, tentando iniciar bem o ano em casa e perante os nossos adeptos."

Jogo 200 na carreira: "É uma marca muito boa, ainda por cima sendo um treinador ainda novo, aos 45 anos. Chegar aos 200 jogos na carreira como treinador é fruto do meu crescimento, do meu trabalho e da oportunidade que o Boavista me deu. Quero agradecer a todos os atletas que estiveram comigo por todos os clubes por onde passei. É uma marca histórica e quero festejar com uma vitória."

Crescimento como treinador: "Tenho trabalhado em vários clubes e com objetivos diferentes, mas sempre a crescer tanto na nível de treino como de jogo. Estou mais experiente e maduro. Estou um treinador diferente."

Boavista diferente: "Cada treinador tem os seus processos e os seus métodos de trabalho. Primeiro tive de conhecer individualmente cada jogador e tentar partido de cada um deles para encaixar bem as peças no sistema e na ideia de jogo. Eles têm vindo a crescer. É uma equipa mais solta, com mais intensidade e com alegria. Queremos dar continuidade a estes bons resultados e queremos manter este prazer de treinar todos os dias para chegar ao jogo e ganhar."

Javi Garcia: "Está num processo de recuperação. Sabemos as lesões que ele teve ao longo desta temporada e tenho falado muito com ele. É um jogador importante para nós, é experiente e estamos a dar um tempo de preparação para que ele não tenha mais nenhuma lesão quando regressar. Estamos a ver o que é melhor para ele para voltar quanod se sentir mais seguro e dar uma boa resposta no final da época, como aconteceu com o Ilori, que teve esse processo."

Mercado: "Nós, treinadores, estamos sempre prontos para perder jogadores. A mim cabe-me trabalhá-los e tirar o melhor partido deles. Se vier alguém, tudo bem, caso contrário há que tentar tirar o melhor rendimento de quem está cá"

Yusupha: "O Yusupha estava a crescer connosco, estava num bom momento e foi convocado para a CAN. É fruto do trabalho dele e há que dar-lhe os parabéns pela chamado. Temos soluções no plantel, desde o Luís Santos, Ntep, Gorré e o Jeriel de Santis. Podemos jogar com dois avançados ou com três médios."