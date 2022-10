Petit: "Famalicão? Sobre o que está para trás já não podemos fazer nada"

Petit, treinador do Boavista

Declarações de Petit, treinador do Boavista, na antevisão ao jogo com o Marítimo, marcado para as 15h30 de domingo.

Que mensagem foi passada depois da derrota em Famalicão: "Espero uma boa reação àquilo que foi o último jogo, analisámos, corrigimos e preparámos já para o seguinte, um jogo extremamente difícil em nossa casa, onde também temos dado uma boa resposta com os nossos adeptos. Vai estar uma moldura humana muito boa e quero reforçar para que possam vir mais ao jogo, foi uma semana a corrigir e a preparar este jogo. Sobre o que está para trás já não podemos fazer nada, podemos fazer para a frente. Vínhamos de três vitórias, não era aquilo que queríamos, já estamos preparados para amanhã para dar uma boa resposta e a trabalhar para conseguir os três pontos. O adversário também quer reagir, é o último classificado, tem uma boa equipa, mudou de treinador há três/quatro jogos e, por isso, esperamos um adversário difícil, mas nós como temos estado até agora, tirando um ou outro jogo, esperamos amanhã dar continuidade àquilo que temos feito desde o início de época."

Consegue entender realmente o que se passou em Famalicão? "Analisámos e vimos que foram alguns lances consentidos da nossa parte onde somos fortes nessas situações, mas há jogos que não correm bem e as outras equipas também têm qualidade e não sabíamos muito bem como o Famalicão se ia apresentar, porque não tínhamos referências e, se calhar somos surpreendidos, e no melhor período sofremos o primeiro golo num lance que corrigimos e analisámos. Pressão existe sempre e dá mais motivação ter as bancadas cheias, porque os adeptos reconhecem que a equipa tem feito um bom início de época."