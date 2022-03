Petit falou de justiça no resultado, mas apontou: "Não vi lance de Mbemba, mas são duas situações..."

Declarações do treinador do Boavista, no final do encontro com o FC Porto (0-1)

Última imagem e jogo: "Foi um bom dérbi, com intensidade. Nos últimos minutos, tentámos carregar, mudámos a estratégia, com mais gente na frente. Foi um jogo muito difícil, FC Porto tem muita qualidade. Na primeira parte, batemos a bola longa e FC Porto criou-nos dificuldades. Tínhamos trabalhado adversário com Taremi, e o Fábio criou-nos dificuldades."

Ausência de Taremi: "Sim, tínhamos trabalhado com a dupla Taremi-Evanilson. Temos que nos adaptar. Na primeira parte, perdemos demasiadas bolas fáceis. A equipa ficava muito separada. Mudámos na segunda parte para 4-3-3 e podíamos ter levado um ponto. FC Porto foi um justo vencedor. Houve algumas paragens, na segunda parte."

Penálti defendido deu alento: "Tentámos arriscar. Mérito do Bracali, que fez uma grande defesa. Com o desgaste, o FC Porto quebrou-nos intensidade com muitas paragens. Quando não fazes as duas, três situações."

Possível expulsão de Mbemba: "Ainda não vi, mas são duas situações, uma em cada parte."

Jornada e momento na tabela: "Olhamos sempre para cima e queríamos muito pontuar. A nossa ambição tem sempre de ser de olhar para cima. Hoje não fomos tão consistentes. Há que trabalhar e melhorar o grupo de trabalho. "