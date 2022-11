Petit: "Espero que o árbitro esteja à altura de um bom dérbi da Invicta"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, na antevisão ao dérbi com o FC Porto, marcado para as 20h30 de sábado.

Árbitro Luís Godinho, nomeado para o dérbi, mostrou o cartão vermelho a Petit, já depois do apito final o jogo com o Marítimo: "Do árbitro não vou falar, foi um momento menos bom da minha parte, foi assim como jogador, é claro que não reagi bem, assumo as minhas responsabilidades. Espero que esteja à altura de um bom dérbi da Invicta e passe despercebido."



Espírito para o dérbi: "Vamos defrontar um adversário extremamente difícil, está num bom momento de forma, jogamos em nossa casa, não num momento tão bom como desejamos, mas é um jogo especial, é um dérbi da Invicta, por isso jogadores, treinadores e adeptos gostam de estar envolvidos nestes jogos. Vai ser um jogo muto bom. Já estive envolvido nestes jogos."

Momento menos positivo: "Queremos reagir, já o queríamos ter feito no jogo anterior, mas não conseguimos. Vai ser um jogo difícil, contra um candidato ao título, a viver um bom momento. Tem jogadores e rotinas de jogo bem definidas pelo treinador. Vamos ter se saber sofrer um pouco. O FC Porto é muito forte, tem jogado no 4x4x2 clássico, e não no losango. Vamos querer dar uma boa resposta, ante os nossos adeptos. Nos detalhes temos sofrido alguns golos, temos trabalhado para minimizar os nossos erros. Há ciclos que as equipas atravessam. Nesta casa a exigência é sempre máxima. Estamos todos tristes, queremos dar uma boa resposta. Era importante terminar esta fase, antes da pausa, com um resultado positivo."

A ausência de Cannon condicionou? "Analisámos todos os jogos, até à paragem para as seleções, Cannon lesionou-se e é um jogador importante para a nossa estratégia e ideia de jogo. A saída de outros para as seleções tirou-nos algum foco. Muitos jogos que fizemos estivemos mais perto de ganhar, Marítimo, Vizela e até com o Rio Ave pela quantidade de oportunidades que tivemos. É claro que nos tivemos de ajustar com a saída de Reggie, fizemos algumas alternâncias na defesa, tentámos estabilizar a equipa. O problema na defesa não passa só por aí, mas em termos ofensivos sermos mais agressivos e intensos. A equipa terá de ser mais equilibrada. Mudámos muitos jogadores esta época, temos 13 jogos oficiais é muito curto para nós, o FC Porto bem com muitas mais e é uma equipa que trabalha com o treinador há muito tempo."