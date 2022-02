Petit: "Equipa com mais empates na Liga? Fico frustrado, os adeptos querem vencer"

Declarações do treinador do Boavista em reação ao empate, a dois golos (2-2), na receção ao Benfica, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio do Bessa

Equipa com mais empates na I Liga: "Deixa-me frustrado pelo que temos feito desde a chegada [desta equipa técnica ao clube]. Críamos muitas oportunidades e consentimos poucas, não existe "ses" ou a "estrelinha", o que existe são resultados, os adeptos querem ir para casa com os três pontos. Os adeptos têm estado sempre presentes, reconhecem que a equipa dá tudo, trabalha, tem boas dinâmicas. Agora compete-nos à equipa técnica trabalhar porque a bola eventualmente vai entrar e vamos ganhar."

Significado do empate a perder 2-0: "Foi igual a outros jogos, como contra Gil Vicente, Tondela... Temos tido muito caudal ofensivo, muitos remates, tentativas de golos, mas não tivemos sorte. Não conseguimos os triunfos, mas estivemos perto disso. A equipa joga bem, tem bons processos e vê-se que o público está a gostar. Há que acreditar no futuro e dar uma boa resposta contra o Estoril."

Estratégia para criar superioridade: "Trabalhámos isto durante a semana. Atraímos o Benfica dum lado, fomos à zona central e explorámos o outro corredor para encontrar espaços. Queríamos mais qualidade e personalidade nesse aspeto. Metemos uma intensidade alta, é uma equipa que não gosta de paragens durante o jogo. Esta segunda parte foi fantástica."