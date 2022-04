Petit e uma mensagem para o plantel: "É um aviso, isto ainda não acabou"

Declarações do treinador do Boavista, no final do encontro com o Sporting (0-3), referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Reação ao resultado: "Sporting entrou melhor nos primeiros minutos. A mobilidade do Sporting criou-nos alguns problemas. Na primeira parte, o Sporting teve um remate que o Bracali defende. Foi uma primeira parte sem muitas oportunidades. Tentámos ajustar na segunda parte. Sofremos um golo caricato, num cruzamento que ressalta. Ficou mais fácil para o Sporting. Tivemos de lançar gente mais jovem. Temos tido dificuldades para lançar onzes. Vamos ter de falar porque os últimos dois jogos não foram a nossa imagem.

Jogadores titulares fizeram falta? "Não são jogadores iguais. Yusupha também foi para a CAN, antes. São jogadores que faziam alguma diferença. Procurámos sempre dar a melhor resposta, mesmo com lesões e castigos. Os treinadores querem sempre os melhores. Temos de levantar a cabeça e temos de dar uma imagem diferente. Sem dúvida que esses jogadores fazem falta."

Ambição e avisos: "Acima de tudo, temos de saber o clube em que estamos. Temos de ser ambiciosos. A ambição é sempre estar na melhor tabela possível. Sabemos a realidade do campeonato. Estes últimos dois jogos não podem ser a imagem da época. Jogadores têm de saber o treinador que têm. Isto é um aviso: isto ainda não acabou."