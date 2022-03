Petit: "É uma boa pergunta, porque também ando à procura de soluções..."

Declarações de Petit, treinador do Boavista, após o empate a uma bola na receção ao Braga, em jogo da 25ª jornada da Liga Bwin

Análise do jogo: "Foi um jogo muito amarrado na primeira parte. Até ao lance do penálti, não havia oportunidades dos dois lados. Cometemos mais um erro a sofrer uma grande penalidade, tal como na semana passada [no triunfo sobre o Estoril Praia]. Tivemos de reagir e tentámos mudar para um 4-3-3, mas não criámos muitas situações. Corrigimos ao intervalo, porque tínhamos trabalhado durante a semana sobre o espaço que poderia estar disponível nas costas do lado esquerdo do Sporting de Braga. Na primeira parte, nunca conseguimos esticar o jogo para abrirmos espaços entrelinhas".

Entradas nos jogos são problema? "É uma boa pergunta, porque também ando à procura de soluções. Temos entrado nos jogos a sofrer primeiro e a andar atrás do prejuízo. Cheguei ao Boavista em dezembro e vou vendo evolução nos jogadores, mas tenho de tentar ver porque não entrámos bem nos jogos e temos de sofrer para depois reagir".

Culpa dos erros cometidos? "Há situações em que cometemos alguns erros infantis, fruto da juventude de alguns jogadores. A quantidade de penáltis que temos sofrido por causa de bolas na mão está a penalizar-nos. Às vezes, temos de ser mais intensos para querer mandar logo desde o início, mantendo o respeito pelo opositor. Isso não está a acontecer e vamos analisar".

