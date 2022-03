Petit e o reencontro com o Braga: "Há muita gente que está com isso na cabeça..."

Treinador do Boavista alerta que não há dois jogos iguais, a propósito do triunfo frente aos minhotos, para a Taça da Liga.

O treinador Petit projetou um "jogo diferente" entre Boavista e Braga, no sábado, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, mesmo estando ciente das memórias axadrezadas no último confronto para a Taça da Liga.

"São jogos em alturas e provas diferentes. Há muita gente que está com isso na cabeça, mas o nosso foco é trabalhar para conquistar os três pontos. Se conseguirmos [vencer por] 1-0, já é muito bom. Tirámos algumas ideias do que foi esse jogo, tal como, se calhar, o Carlos Carvalhal também fez", notou o técnico, em conferência de imprensa.

Em dezembro de 2021, o Boavista goleou os minhotos (5-1) e fechou o Grupo C na liderança, "selando" um inédito apuramento para as meias-finais da terceira competição nacional mais importante, que viria a perder com o Benfica no desempate através de grandes penalidades.

"Analisámos esse jogo, mas também o que tem sido o Sporting de Braga nos últimos tempos. Tem apostado em alguns jogadores jovens e está com nuances diferentes em termos defensivos, ao transformar o seu sistema em "4-4-2" e, quando está mais baixo, transportar o seu extremo do lado esquerdo para uma linha de cinco defesas", detalhou.

Além do triunfo folgado na Taça da Liga, já sob alçada de Petit, o Boavista empatou com os "arsenalistas" na primeira volta do campeonato (2-2), sendo então liderado por João Pedro Sousa, na antecâmara do 100.º desafio entre os dois clubes no escalão principal.

"Em termos ofensivos, é uma equipa que gosta de ter posse de bola e acelerar. Compete-nos fazer aquilo que temos vindo a fazer, com equipa com intensidade e uma ideia muito bem delineada no processo ofensivo. Esperamos um bom jogo e um bom espetáculo de futebol, com duas equipas sempre à procura do golo. Estamos a marcar há 12 jogos consecutivos e vamos tentar não sofrer, que também é o nosso objetivo", acrescentou.

Os axadrezados chegam moralizados pela vitória no estádio do Estoril Praia (3-2), a primeira como visitante na edição 2021/22 da I Liga, que culminou uma série de sete empates e uma derrota e permitiu ampliar a distância para a zona de despromoção.

"É claro que as vitórias trazem sempre confiança, mas nunca fugimos muito àquilo que são as nossas rotinas de treino e a estratégia para cada jogo. Foi uma semana boa, a evoluir processos, sabendo que vamos apanhar um adversário difícil. Do outro lado, também teremos uma equipa com ambição, qualidade, que quer muito dar continuidade ao que fez no último jogo. Esperamos ter uma boa casa para nos ajudar", expressou.

Depois de terem cumprido castigo na jornada anterior, o francês Yanis Hamache, o colombiano Sebastián Pérez e o curaçauense Kenji Gorré estão de volta às opções de Petit, que está privado de Miguel Reisinho, por lesão, e tem Filipe Ferreira em dúvida.

"Não estávamos a conseguir vencer, mas demos um passo importante dentro do nosso objetivo. Neste momento, estamos a cinco pontos da Europa e a cinco dos lugares de descida. Há equilíbrio neste campeonato muito forte, em que as equipas e os treinadores já se conhecem melhor. Depois, são os pormenores que fazem a diferença", finalizou.

O Boavista, 13.º classificado, com 25 pontos, mede forças com o Sporting de Braga, quarto, com 45, no sábado, às 15:30, no Estádio do Bessa, no Porto, em duelo da 25.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.