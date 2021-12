Petit e o Moreirense: "Não estarei no banco, mas serei mais um a ajudar"

Declarações do treinador do Boavista na antevisão ao jogo com o Moreirense.

O treinador Petit assegura um Boavista comprometido em dar o "passo seguinte" na Liga Bwin frente ao Moreirense, no domingo, na 15.ª jornada, em jogo assente na dimensão anímica alcançada recentemente na Taça da Liga.

"Tivemos dois jogos exigentes esta semana, mas temos jogadores prontos para dar uma boa resposta. Vamos apanhar um opositor forte e difícil e queremos dar continuidade ao que fizemos de bom. A última vitória só será valorizada se dermos uma boa resposta e conquistarmos três pontos. Acredito que os 11 jogadores que atuarem são aqueles que me vão dar as melhores garantias", asseverou o técnico, em conferência de imprensa.

Três dias após a inédita qualificação para a final four da Taça da Liga, com uma goleada sobre o Braga (5-1), que quebrou um ciclo de nove partidas sem triunfos em todas as provas, os portuenses regressam à I Liga, na qual não vencem há 11 rondas.

"Queremos ser competentes e fortes no futuro e dar estas vitórias aos adeptos, mas cada jogo tem a sua história. São duelos difíceis e temos de ser muito competitivos. Depois, a qualidade dos jogadores vai melhorando a cada dia e jogo, porque estão a acreditar no trabalho e no processo da equipa a nível ofensivo e defensivo. Esperamos dar uma boa resposta para estarmos felizes durante esta pausa e passar um bom natal", afiançou.

O triunfo folgado na receção aos "arsenalistas", antecedido pelo empate com o Marítimo (1-1) e a derrota diante do campeão nacional Sporting (0-2), ambos para o campeonato, "trouxe alento" a um plantel, orientado por Petit desde 30 de novembro, "em crescendo".

"Tentamos incutir nos atletas o lutar sempre para ganhar, sabendo que os adversários nos podem surpreender. A I Liga está muito competitiva e equilibrada. Temos de focar no Moreirense, porque o Braga já passou, e ser exigentes connosco. É essa mensagem que tenho passado aos jogadores. Este é o jogo mais importante que temos, porque vamos à procura da segunda vitória seguida e isso dá confiança e alegria aos adeptos", admitiu.

Seguidor de um sistema com três centrais, que já era dominante sob a alçada do antecessor João Pedro Sousa, o ex-médio tem apelado à "inteligência para equilibrar o processo de treino", em busca de consumar "melhorias de qualidade e no plano físico". "Às vezes, quando entras a meio, tens de te adaptar aos atletas. Cada treinador tem as suas ideias e variantes para tentar tirar o melhor partido de cada jogador e posição. Há que analisar as individualidades para tornar o coletivo muito mais forte, seja em 3-4-3 ou em 4-3-3, que também temos trabalhado e poderá surgir a qualquer momento", notou.

Petit não adiantou detalhes sobre a evolução das lesões do iraniano Alireza Beiranvand e do espanhol Javi García, num jogo em que o equatoriano Jackson Porozo vai cumprir suspensão, tal como o técnico, expulso diante do Braga, por protestos à arbitragem.

"Claro que gosto de estar sempre no banco, mas tenho uma equipa técnica que trabalha comigo há algum tempo para ajudar os jogadores. Damos ferramentas para que possam usar no dia do jogo, mas há pormenores que surgem e temos de reagir. Não estarei no banco, mas vou ver o jogo de outro ponto de vista e serei mais um a ajudar", concluiu.

O Boavista, 14.º colocado, com 12 pontos, recebe o Moreirense, 17.º e penúltimo, com nove, mas menos um jogo, no domingo, às 17:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da 15.ª jornada da I Liga, com arbitragem do francês Jéremie Pignard.