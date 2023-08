Petit e o jogo com o Benfica: "Vamos passar por momentos difíceis"

Petit, treinador do Boavista, fez, este domingo, a antevisão ao jogo com o Benfica, no Bessa. O técnico não escondeu que espera um duelo "muito difícil" mas acredita que as panteras têm argumentos para dificultar a vida aos campeões nacionais.

Como está a equipa: "Não fugindo muito ao que tem sido o último ano e meio aqui com ligação ao clube e com praticamente uma base da época passada, com 16 meninos que vieram da formação num plantel com 32 jogadores. É claro que desde esse primeiro jogo com a União de Leiria tivemos mais três semanas para preparar da melhor forma este jogo com o Benfica, uma equipa que vem valorizada, é campeã, que acaba de ganhar a Supertaça, mas da nossa parte vamos trabalhar para fazer um bom resultado, juntamente com os nossos adeptos. Vai ser um jogo extremamente difícil mas queremos estar preparados para entrar bem no campeonato".

Se a situação financeira do clube mexe com os atletas: "Só podemos controlar o que podemos fazer, que é o nosso trabalho. Tentar analisar os jogadores, trabalhá-los para se apresentarem sempre da melhor forma e, nesse sentido, nestas semanas que estamos juntos, os jogadores têm sido excecionais, têm trabalhado, têm-se aplicado. As notícias podem abalar um pouco, é normal, mas a nós, equipa técnica, compete-nos focar-nos no nosso trabalho, controlar o treino e dar uma boa resposta".

Ponto de vista físico: "Neste caso temos o César, que vai estar parado muito tempo, depois temos o Tomé, de 16 anos, o Luís, que na época passada era júnior, e o João que já fazia parte do nosso plantel. É com ele que vamos contar, juntamente com esses dois meninos. Mas não fugindo à base da época passada, é com esses que nos vamos apresentar amanhã, sabendo que do outro lado vai estar uma equipa competente, com bons processos, com bons jogadores e temos de fazer o nosso trabalho para conseguir conquistar os três pontos".

Peso da perda dos titulares: "Claro que o treinador gosta de ter um plantel competitivo, com jogadores de qualidade. Neste momento temos um plantel de 32 jogadores, 16 vêm da formação, outros que estiveram emprestados e mesmo esses fizeram poucos jogos. Temos uma base da época passada mas como disse pedimos o Yusupha, o Mangas, o Kenji, o Benji, o Bracalli... o Sasso ainda não está apto, começou a trabalhar connosco. São jogadores que eram importantes na época passada e os que estão cá estão a trabalhar connosco há cinco semanas para apresentarmos um bom onze amanhã, sermos fortes, rigorosos, vamos passar por momentos difíceis mas quando tivermos bola também temos de ter qualidade e saber o que temos de fazer.

Se nota diferenças no Benfica: "Estou mais preparado para um Benfica da segunda parte, com a entrada do Musa. É para esse Benfica que estamos preparados. Uma ou outra nuance da época passada para esta, que faz ali praticamente um duplo pivô com os médios, com o João Neves e o Kokçu. O Di María a vir muito no corredor para dentro, a dúvida entre o Aursnes ou o João Mário, o Rafa e o Musa na frente... Por isso trabalhámos as ideias da equipa adversária mas olhando para o que podemos fazer. Onyemaechi e Chidozie estão prontos para amanhã".