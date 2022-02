Petit e o empate com o Vizela: "Saio frustrado, mas não se notou a inferioridade numérica"

Declarações do treinador do Boavista em reação à igualdade, a dois golos, na receção ao Vizela, no Estádio do Bessa, em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin

Frustração: "Saí frustrado porque trabalhámos para lutar pelos três pontos. Não entrámos muito bem na partida e o Vizela criou-nos dificuldades. Fomos impacientes, perdemos muitas bolas e fomos pouco agressivos.

Mudanças: Tirámos o Ilori para jogar num "4-3-3" e a equipa começou a reagir e a enquadrar-se melhor com o jogo. A equipa uniu-se, reagiu e foi um conjunto à Boavista, forte, intenso e mandão. Com menos uma unidade conseguimos chegar à igualdade e estamos tristes porque falhámos um penálti a acabar."

Equivalência: "Não se notou a inferioridade numérica, porque fomos uma equipa corajosa, os jogadores ajudaram-se uns aos outros e criámos situações de perigo. Fomos sempre atrás do resultado. Foi pena não termos conseguido fazer o terceiro golo mesmo a acabar".