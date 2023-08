Petit e o bom arranque do Boavista no campeonato: "São apenas seis pontos..."

Declarações de Petit, treinador do Boavista, depois da goleada sobre o Portimonense, no Algarve, por 4-1

Primeira parte: "Penso que tínhamos de entrar muito bem no jogo, porque sabíamos que o Portimonense queria reagir depois do último jogo, que não foi positivo para eles. Entrámos muito fortes, a fazer logo dois golos nos primeiros dez minutos. Deu-nos algum conforto, deu-nos qualidade de jogo, deu-nos aquilo em que somos fortes, tanto a jogar por dentro e por fora como com transições. Podíamos ter matado o jogo com o Salvador [Agra], que a acabar a primeira parte podia ter feito o 4-0, e não consentimos oportunidades ao Portimonense nessa fase."

Reação do Portimonense no segundo tempo: "Na segunda parte, houve uma reação do Portimonense, em que não tivemos tanta bola, em que tivemos de sofrer mais. O Portimonense acaba por ter ali duas, três oportunidades e algum perigo pelo jogador [Hélio Varela] que entrou para o lado esquerdo, que nos criou algumas dificuldades. Mas nós também tivemos as nossas oportunidades na segunda parte, com o Robert [Bozeník] duas vezes, em que o guarda-redes faz grandes defesas, e acabámos por matar o jogo a acabar. Penso que foi uma vitória justa, por aquilo que fizemos na primeira parte e como soubemos gerir o jogo na segunda."

Bom arranque no campeonato: "É importante começar bem o campeonato. São apenas seis pontos. O nosso pensamento é todos os dias evoluirmos para chegarmos aos jogos e estarmos preparados para dar uma boa resposta. Estamos satisfeitos, parabéns aos jogadores e parabéns aos nossos adeptos, que também nos apoiaram."