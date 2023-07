Petit e as dificuldades para a nova época: "Não viro a cara à luta"

O treinador do Boavista fez, este domingo, a antevisão ao encontro com a União de Leiria, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, e abordou a nova época, nomeadamente a impossibilidade dos axadrezados de inscreverem jogadores. César e Sasso estão lesionados e não vão a jogo.

César e Chidozie vão a jogo? "O César não vai jogar amanhã. O Chidozie está apto."

Balanço da pré-temporada: "É normal que nestes 20 dias de trabalho que temos pela frente os jogadores não estão na melhor forma, uns melhores do que outros, faz parte de uma pré-época. O mais importante é que mantemos uma base da época passada, os jogadores já conhecem o que pretendemos com o treino, para preparar para o jogo de amanhã, por isso são 20 dias de trabalho, ainda são curtos, porque uma pré-época são quatro/cinco semanas, temos o jogo amanhã, que faz parte da preparação e esperamos amanhã dar uma boa resposta, começar bem a Taça da Liga em nossa casa e o nosso pensamento é sempre ganhar e é para isso que temos de trabalhar. Amanhã com a União de Leiria é mais um jogo para preparar mas é um jogo a eliminar e queremos passar."

Jogo à porta fechada: "Claro que gostaríamos de ter os nossos adeptos na nossa casa e eles também já devem estar com saudades da equipa. É a nossa casa. Já fizemos quatro jogos à porta fechada mas desta vez é um jogo a doer, a eliminar e nós queremos muito passar e com esse equilíbrio que andamos a trabalhar há cinco dias. É é com essa vontade que queremos dar continuidade e passar."

Impedimento de inscrever jogadores: "Perdemos cinco jogadores e temos Sasso que está lesionado, são seis. Estamos com uma base praticamente da época passada e regressaram alguns emprestados e outros jogadores que vêm da formação, num plantel de 32, 15 são da formação que estão a fazer o seu crescimento e é importante darem esses primeiros passos e é sabendo disso que temos de nos focar no nosso trabalho, nós equipa técnica, tentar melhorá-los e valorizá-los."

Época com mais dificuldades do que as anteriores: "As dificuldades são patentes, tendo em conta o que se está a passar. Mas como treinador compete-me é trabalhar com os jogadores e valorizá-los. Gostamos de ter um plantel competitivo e recheado de bons jogadores mas temos uma base do ano passado, alguns jogadores que regressaram e podem fazer a diferença e temos de os trabalhar. Queremos fazer uma boa época sabendo das dificuldades que vamos passar mas quem me conhece sabe que eu não viro a cara à luta."