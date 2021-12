Petit e a vontade para o futuro: "Temos de mudar mentalidades"

Declarações do técnico do Boavista, no final do encontro com o Sporting (2-0)

Jogo: "Entrámos bem. Temos essas duas oportunidades. O Sporting criou algumas situações, nas segundas bolas, nos cantos, a ter mais bola. Fizemos uma boa primeira parte. Tentámos corrigir alguns movimentos, com Matheus Nunes e Sarabia e entrarem muito. No golo do Sporting, tentamos sair por dentro, quando tínhamos trabalhado pelo lado lado contrário. No segundo golo, fomos atraídos. O Sporting chama os adversários, tem processos bem definidos. A bola entrou nas costas e deu golo. Trabalhámos durante a semana. Acaba por ser uma vitória justa do Sporting. Fica uma boa primeira parte para o futuro, dentro daquilo que espero."

Primeiros 55 minutos: "Não ganhámos há algum tempo. Estamos há 10 dias, a conhecer os jogadores. Não tínhamos todos os centrais. Temos de ter mais continuidade na intensidade, na qualidade, com as saídas para o ataque. É com o trabalho e com o tempo que os resultados aparecem, com o tempo, com o treino. Queremos estar presentes na Taça da Liga, com uma vitória."

Lesões: "O Alireza não trabalhou a semana toda. Tinha um inchaço. O Javi fez o segundo jogo consecutivo, não trabalhava há mês e meio. Não temos tempo. Temos que nos ajustar. Temos que melhorar individualmente para o coletivo ser mais forte. Eles vão crescer. Queremos ter mais consistência ao longo dos jogos. Temos de mudar mentalidades. Este clube assim o exige."