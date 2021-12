Petit e a expulsão: "Os árbitros não gostam que quem está no banco se levante e gesticule"

Declarações do treinador Petit depois do Boavista-Braga (5-1) que qualificou a equipa portuense para a final four da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Planeámos durante a semana uma estratégia e sabíamos que tínhamos de sofrer. Tínhamos de roubar bolas e provocar o erro. Além disso, fomos eficazes e até podíamos ter marcado mais. O Braga também teve algumas oportunidades, mas defensivamente estivemos muito bem. Mérito dos jogadores, que acreditam naquilo que estamos a trabalhar e vão crescer de jogo para jogo. Na saída de bola o Braga é muito forte, sobretudo quando a bola sai pelo guarda-redes, tentando atrair o adversário. Deixámos que eles saíssem para o lado. Isso fez com que provocasse alguns erros deles. Estamos muito contentes por esta passagem à final four."

A exibição: "Esta é a imagem daquilo que pretendemos. Os nossos adeptos merecem e já não se lembravam de uma noite destas. Acredito muito na qualidade dos jogadores. Nunca estivemos numa final four da Taça da Liga e isso é muito importante, porque há muito que estamos afastados destas decisões. Quero dar os parabéns aos nossos adeptos. Temos de incutir esta ambição aos jogadores do Boavista. Andamos no futebol para conquistar troféus e estes jogadores têm de saber a história do Boavista. Vamos incutir-lhes esta ambição."

A expulsão: "Estava feliz pelo comportamento dos meus jogadores e não faltei ao respeito a ninguém. Não foi nada de especial. Às vezes os árbitros também não gostam que quem está no banco se levante e gesticule"