Petit responde aos elogios de Sebástian Pérez: "Sabemos o que eles pensam e o que gostam"

Petit, treinador do Boavista, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Arouca (18h00 de sábado). O jogo conta para a 29.ª jornada da Liga Bwin.

Sobre o Arouca: "Nos últimos cinco jogos fora de casa, o Arouca tem duas vitórias, contra o Vitória de Guimarães e contra o Estoril e dois empates em Famalicão e em Tondela e perdeu em Alvalade. Vem de um resultado positivo em casa, onde conseguiu ganhar a jogar com menos um jogador, mas deste lado também tem uma boa equipa que tem ambição, que quer voltar às vitórias em casa."

Tranquilidade com a conquista dos três pontos: "Vamos ter o apoio dos nossos adeptos, somos ambiciosos e gostamos de olhar para cima e nunca para baixo. Queremos alcançar os 33 pontos, é esta ambição que quero na minha equipa, sempre a lutar pelos três pontos, a proporcionar bons espetáculos e a valorizar o jogo".

Regresso de Makouta: "Tem vindo a integrar-se, hoje atuou como joker, sente-se melhor e está apto. É um jogador que quer estar sempre presente e quer ajudar os companheiros, trabalha muito. Vamos apresentar um onze dentro da nossa ideia, com querer, vontade, e independentemente de quem jogar dará uma resposta."

Valorização de jogadores como Gustavo Sauer, Makouta ou Musa: "Sei o quanto o Boavista tem de trabalhar para poder valorizar os seus ativos e para que possam ter propostas ou clubes interessados. A nós, treinadores, compete-nos trabalhá-los, tirar o melhor rendimento deles, ter uma ideia de jogo, ter um futebol para que esses jogadores possam sobressair. Temos muitos jogadores com essa valorização, porque apresentamos um futebol intenso, com qualidade e com golos."

Depois do grande golo, o André Silva vai merecer melhor atenção neste jogo por parte do Boavista? "O André Silva tem feito golos nos últimos jogos e não só no último. É um avançado com qualidade, que joga muito bem entrelinhas e também na profundidade. Só temos algumas dúvidas como será o meio-campo do Arouca, pois não tem o David Simão e o Pedro Moreira. Não sabemos quem vai poder jogar ali, talvez o Pité ou o Leandro Silva. Mas isso não muda muito a forma de jogar do Arouca, tanto no plano ofensivo como defensivo. É uma equipa que vamos respeitar no seu todo, pois com menos um jogador ganhou ao Gil Vicente e temos de estar alerta. Mas olhamos sempre muito mais para o nosso jogo e o que podemos fazer para o ganhar, respeitando sempre quais são as mais-valias do adversário."

Sebastián Pérez disse que Petit tem uma maneira particular de falar com os jogadores. Qual é? "Como também já fomos jogadores sabemos perfeitamente o que eles pensam, o que gostam de fazer nos treinos. Propusemos uma ideia de jogo a esta equipa, que passa pelo jogo atrativo que queremos implementar, com grande intensidade e qualidade. Os jogadores foram evoluindo dentro dessa ideia, sabendo que quando o coletivo é forte as qualidades individuais sobressaem mais. Os jogadores têm feito um bom trabalho. Desde que cheguei, o único jogador que ainda não foi utilizado foi o Namora. O plantel tem jogado quase todo e os jogadores sabem que têm de trabalhar tanto ou mais do que os outros para quando chegar a sua oportunidade estarem bem e poderem dar uma boa resposta. Os que jogam muitas vezes não passamos bola, os que não jogam temos de tratar bem e motivá-los. Um treinador vive dos jogadores e são eles que nos dão os resultados e também fazem crescer o próprio treinador."