Petit avisa: "Desconfiar do Gil Vicente, é uma equipa muito chata a jogar em casa"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, na antevisão do jogo com o Gil Vicente, esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos. Bruno Onyemaechi está em dúvida.

Objetivos: "Fazer uma segunda volta melhor do que a primeira, em que fizemos 21 pontos e nesta fizemos 19. Há nove pontos em disputa. É com essa ambição que trabalhamos todos os dias. Amanhã, passa por conquistar três pontos e ultrapassar a marca da primeira volta. Olhar sempre para cima na classificação. Temos um jogo contra um adversário já com a permanência garantida, apesar de não ganhar há alguns jogos. Desconfiar do Gil Vicente, que é uma equipa muito chata a jogar no seu terreno. Desde a chegada deste treinador só tem uma derrota."

Vai dar minutos de jogo a quem tem menos? "Não damos minutos por dar. Têm de conquistar e trabalhar para conseguirem ter essas oportunidades. Avaliámos em função do trabalho semanal. É normal num plantel com 26/27 jogadores muitos não tenham minutos, também é fruto da concorrência saudável no grupo. Os que têm jogador também não têm dado margem aos outros. Temos de saber gerir o grupo. Temos um ou outro jogador que não tem tantos minutos. O nosso objetivo é conseguir fazer uma segunda volta melhor do que a primeira."

Cobiça de clubes em jogadores: "É fruto do trabalho deles e da equipa. Sempre disse que o individual sobressai se o coletivo for forte. É preciso saber gerir um grupo, mas eles também têm de merecer, de modo que a opção será sempre apresentar o onze inicial que dá mais garantias. Desde a época passa que tivemos a oportunidade de valorizar alguns jogadores e de os transferir. Esta época fomos buscar alguns que se valorizaram. Eu aprendi que acabar bem é meio sucesso. Estamos num bom momento".