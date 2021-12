Petit após triunfo sobre Moreirense: "Ausência do banco? Estive menos nervoso..."

Treinador do Boavista em reação à vitória sobre o Moreirense, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, no qual cumpriu castigo disciplinar

Resultado aquém ao intervalo: "A vitória [5-1] sobre o Braga [na Taça da Liga] só iria ser valorizada se hoje conseguíssemos o nosso objetivo, conquistar os três pontos, o que merecemos. Esta equipa vai crescendo a cada treino e jogo e hoje foi a prova disso. Sabíamos que havia desgaste nos jogadores, mas nunca o transmitimos. Mesmo não fazendo as 72 horas de recuperação, isso não serve de desculpa. Construímos três ou quatro situações de golo na primeira parte, pelo que poderíamos ter feito outro resultado ao intervalo.

Aumento do cansaço: "Após o intervalo, a fadiga subiu em alguns jogadores e não conseguimos pressionar mais alto ou sair. Ainda assim, tivemos duas oportunidades. O Moreirense tem mais bola, mas só cria uma situação. Foi uma vitória boa e moralizadora. Já não ganhávamos para a I Liga há algum tempo. Há que valorizar aquilo que foi feito."

Mudança na baliza: "A idade não conta no futebol. Há competência e qualidade. Acima de tudo, acreditámos em todos os jogadores. O Alireza [Beiranvand] esteve lesionado e ainda está em fase de recuperação. O Rafael Bracali teve a sua oportunidade diante do Braga e fez um bom jogo. Não olhamos ao nome ou à idade, mas ao trabalho diário. Fez uma boa defesa hoje e esteve muito seguro e imperial no jogo aéreo, em que o Moreirense tem gente forte. É normal o agradecimento dos adeptos, por tudo aquilo que fez ao longo de quatro anos."

Ausência do banco: "Vi o jogo no oitavo andar. Estava menos nervoso do que quando estou no banco, mas vi com tranquilidade, porque senti a equipa segura e também a equipa técnica sabe o que faz. É sempre importante o líder estar lá, mas confiamos na equipa técnica e nos atletas."

Moral e ambição: "Foi uma vitória importante, porque vínhamos de uma longa fase sem ganhar. Ter dois triunfos seguidos em competições diferentes é relevante, mas só faz sentido se formos ambiciosos. A história deste clube foi lutar por vitórias e é nisso que estamos focados. Não há nada melhor do que acabar um jogo, festejarmos e irmos para casa ter com as nossas famílias com alegria."