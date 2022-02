Petit após o Portimonense-Boavista: "Há a expulsão do Porozo, é um ponto conquistado"

Declarações do treinador Petit após a partida Portimonense - Boavista (1-1), da 22.ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Nós vínhamos sempre com a mentalidade de trabalhar para conquistar os três pontos. Houve duas partes distintas. Na primeira parte, houve mais Portimonense, com mais situações de perigo, com lances que já tínhamos falado durante a semana. Aproveitam muito o Nakajima entrelinhas, jogando muito nele para depois sair em ataque rápido, onde nos criaram algumas dificuldades, além de mais alguns lances de bola parada. Chegaram ao golo e nós conseguimos reagir, mas sem criar perigo.

A expulsão: "A segunda parte foi diferente. O jogo foi muito mais dividido, nós tivemos mais situações ali perto de fazer o segundo golo, o Portimonense também teve mais situações de bola parada, onde é uma equipa muito bem trabalhada e com jogadores fortes a atacar esses momentos do jogo. Mas, depois da expulsão do Porozo, penso que é um ponto conquistado. Estávamos por cima no jogo, sentíamos que, a qualquer momentos, podíamos fazer [o segundo golo], mas é mais um ponto nesta caminhada no campeonato."

Boavista sem ganhar há sete jogos na Liga: "Todas as equipas passam por estes ciclos. Nesses jogos, temos de ver o que podíamos ter feito melhor ou onde podíamos ter conquistado mais pontos: ainda na semana passada, a acabar o jogo [com o Vizela], falhámos uma grande penalidade, mas isso faz parte do futebol."

Pontuar: "Os pontos estão caros, mas o mais importante é focarmo-nos no nosso trabalho e continuar a trabalhar, porque a vitória vai aparecer. Neste ciclo, temos duas derrotas, em Alvalade e nos Açores, mas tem-nos faltado uma 'pontinha' de sorte, porque às vezes trabalha-se para isso. Hoje, a acabar, há a bola na barra do Makouta e poderíamos ter tido essa felicidade de levar mais dois pontos".