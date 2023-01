Petit após o Braga-Boavista: "Não serve de consolação esta exibição"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, após a derrota no terreno do Braga (1-0), no encontro da 16ª jornada da Liga Bwin:

Sobre o jogo: "Não é fácil, penso que fizemos um grande jogo. Dividimos o encontro com o Braga, criámos, na primeira parte, algumas situações que nos podiam ter colocado em vantagem no marcador. O Braga, salvo erro, tem uma bola pelo Vitinha, que é um ressalto entre o Sebastián Pérez e o Ibrahima Camará que sobra para ele. Penso que a primeira parte foi dividida, com as melhores oportunidades a serem nossas. Falámos ao intervalo para continuarmos com a mesma postura, com a mesma personalidade na segunda parte, mas entrar a perder não é fácil. Reagimos, mudámos alguns jogadores para refrescar e continuar a dar intensidade ao nosso jogo, criámos mais uma ou outra situação. Não conseguimos levar pontos, penso que é injusto, mas é o futebol. Estou orgulhoso por aquilo que os jogadores fizeram dentro de campo."

Sobre as opções para o desafio: "Mudámos um pouco aquilo que é o sistema, os jogadores compreendem perfeitamente aquilo que se trabalha. É pena não levarmos pontos deste jogo, não serve de consolação esta exibição. Mas ainda temos muito campeonato pela frente e vamos dar continuidade aos bons resultados e às exibições que queremos fazer no futuro."

Sobre a estratégia: "Sabíamos que o Braga ia jogar com os dois avançados muito na profundidade, com o Iuri Medeiros e o Ricardo Horta muito por dentro. Depois davam largura pelos laterais, com o Nuno Sequeira e o Víctor Gómez. Nós tentámos fechar com os três médios e depois, quando roubássemos a bola, ligarmos no Yusupha Njie. Nos primeiros minutos, não foi fácil. Mas depois fomos crescendo com aquilo que tínhamos trabalhado, criámos algumas situações nessas transições e não definimos da melhor maneira. Mas também era para, quando tivéssemos bola, os nossos médios poderem vir à largura, não se darem à marcação dos médios do Braga, que vinham sempre na pressão. Os jogadores são inteligentes, vão sabendo quais são as nossas ideias. Trabalhámos todas as semanas para melhorarmos, independentemente do sistema."