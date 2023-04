Petit após o Boavista-V. Guimarães: "Makouta tem treinado estes remates"

Treinador do Boavista destacou o golaço de livre direto que deu o triunfo aos axadrezados, por 2-1

O Boavista terminou um ciclo de resultados negativos, após "um jogo bem conseguido", como disse Petit, agradado pela "personalidade dos jogadores".

"Entrámos bem, a pressionar alto e com intensidade. Fomos uma equipa junta, compacta, solidária e podíamos ter definido melhor no último terço", acrescentou, considerando que "na segunda parte a equipa não entrou bem". "Tivemos perdas de bola que deram alguma tremedeira e depois soubemos reagir", sublinhou o treinador, satisfeito pela "vitória justa", conseguida por intermédio de um golaço de Makouta.

Petit explica o segredo do médio: "Ele tem vindo a fazer este tipo de remates nos treinos. Fez um grande golo". E fez a festa que animou ainda mais o ambiente no Estádio do Bessa. "Gosto desta atmosfera. Vivi-a também como jogador. Quando ganhas, é uma felicidade, sobretudo neste caso, em que vínhamos de um ciclo menos bom", frisou Petit, demonstrando ambição em querer "olhar sempre para cima". "Foram apenas três pontos e temos de ser humildes", rematou.