Petit após goleada em Famalicão: "Não viemos ao jogo. Isto não é a minha equipa"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, após a pesada derrota por 4-0 em Famalicão, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

Como se justifica a pesada derrota? "O que se passou é que perdemos por 4-0. Penso que hoje [domingo] não viemos ao jogo. Entrámos muito mal no jogo, muito passivos, com o Famalicão a ser mais intenso do que nós. Quando demos conta, já estávamos a perder 1-0 e não conseguíamos reagir. Senti a equipa muito mole."

Falta de humildade: "Não fomos a equipa humilde que costumamos ser. Ao intervalo, tentámos alterar, com a entrada de três jogadores e a mudança do sistema, e acabámos por numa perda de bola sofrer o terceiro. O segundo e o terceiro nasceram de perdas de bola a meio-campo."

Resultado justo: "Foi uma vitória justa do Famalicão, mas isto serve de alerta para os nossos jogadores e para mim. Quando não somos uma equipa, acontece o que se viu hoje. Em jogos deste nível, não podemos cometer estes erros. Só temos 15 pontos e estamos no Boavista. Isto não é a minha equipa. Temos de refletir, ver o que aconteceu hoje e preparar a equipa para o jogo com o Marítimo."