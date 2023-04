Petit após FC Porto-Boavista; "Não é fácil jogar num estádio com 47 mil espectadores"

Declarações de Petit, treinador axadrezado, na sala de Imprensa, após o FC Porto-Boavista (1-0), jogo relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin

Análise: "Fomos uma equipa competitiva. Sabíamos que íamos encontrar um FC Porto forte, com um estádio cheio. O FC Porto tem uma dinâmica muito interessante pelo meio e no ataque à profundidade. Criou duas ou três situações em que causou perigo. Perdemos algumas bolas na saída. O FC Porto começou a recuperar as bolas mais alto e não permitiu que saíssemos em transição. Ainda conseguimos sair algumas vezes e tivemos o remate do Seba que poderia ter dado golo, depois de um erro do guarda-redes do FC Porto. A primeira parte foi equilibrada, sem muitas oportunidades. Entrámos bem na segunda parte e ajustámo-nos às mudanças que o FC Porto fez. Nem sentimos essas mudanças. O penálti a favor do FC Porto surge depois de um lançamento de linha lateral. Conseguimos reagir e colocámos o Gorré. Sabíamos que o Pepê gosta de correr, mas que tinha dificuldades [em defender] e decidimos tentar segurá-lo. Ligámos mais o jogo por ali, saímos bem e criámos mais algumas situações de golo. Tomámos conta do jogo depois da expulsão. Introduzimos mais um avançado e criámos três situações para conseguir outro resultado."

Amargo de boca: "Valeu pela exibição e pela qualidade que os meus jogadores mostraram. Fico satisfeito pelo comportamento dos jogadores, mas triste pelo resultado. Quando não se ganha, existe sempre amargo de boca. Ganhar os três pontos é a maior felicidade que podemos ter."

Estádio cheio: "Não é fácil jogar num estádio com 47 mil espectadores. Muitos jogadores há dois anos estavam no CNS, outros vieram dos juniores do Boavista. Na época passada, valorizámos alguns ativos e esta época tivemos de fazer o plantel com jogadores diferentes."

Temporada: "É verdade que podíamos ter mais alguns pontos. O Boavista é um clube com história, mas viveu momentos complicados. Está a reerguer-se em termos financeiros, compete-me valorizar os jogadores e tornar a equipa competitiva. Adoro o Boavista, estou aqui desde os nove anos e dá-me muito gosto ver a evolução destes jogadores.

FC Porto: "O FC Porto é uma equipa que empurra os adversários para trás. Avisei os jogadores para o momento da perda de bola, porque podíamos ficar expostos e ter dificuldades. Trabalhámos um pouco isso esta semana. O FC Porto mete muita gente na frente, reage bem à perda e é capaz de criar dificuldades a partir daí. Consentimos pouco ao FC Porto. Somos a quinta equipa que mais marca na I Liga e hoje criámos situações para marcar. Houve uma grande defesa do Diogo no final. O resultado podia ter sido outro. O FC Porto foi um justo vencedor, mas fica a sensação de que poderíamos ter tido outro resultado. Jogar contra dez no Dragão não é fácil."