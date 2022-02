Petit após desaire nos Açores: "Os verdadeiros campeões veem-se nas horas das dificuldades"

Treinador do Boavista admitiu que "não foi um jogo bem conseguido" da sua equipa"

Na análise à derrota em Ponta Delgada, por 2-1, com o Santa Clara, Petit começou por lamentar a forma como o jogo começou, mal, para a sua equipa. "No primeiro minuto levámos com um penálti, depois o jogo esteve mais quatro minutos parado para análise do penálti. Entrar a perder não é fácil", sublinhou o treinador do Boavista.

"Nos primeiros 20 a 25 minutos o Santa Clara tomou conta do jogo, conseguimos reagir, num erro do Santa Clara fizemos o golo, mas um jogo sem muitas oportunidades, tanto na primeira parte como na segunda. Entrámos a mandar na segunda parte, a tomar conta do jogo e depois num remate que acaba por ser um passe, termina o jogo. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte, há que analisar e corrigir o que não fizemos e domingo tempos um jogo para fazer três pontos".

O segundo golo surgiu num período em que o Boavista estava a controlar, defendeu o técnico dos axadrezados.

"Estávamos a controlar, é um golo que nos deixa um bocadinho abananados, mas tentámos reagir, metemos jogadores para refrescar, não conseguimos e agora temos que ver os verdadeiros campeões que se faz nesta história deste clube que é saber levantar, porque este resultado não apaga o que fizemos para trás. Os verdadeiros campeões veem-se nas horas das dificuldades", defendeu.