Petit antevê duelo com o Braga: "Não vamos jogar para o empate"

Petit não perdeu os quatro últimos jogos com o Braga, que vai agora defrontar para a Taça da Liga - às 20h15 de quinta-feira.

Antevisão ao encontro: "Sabemos que o contexto é diferente, são alturas diferentes e a competição é diferente. Vamos encontrar uma equipa forte, com qualidade, bem trabalhada, mas estamos focados em dar uma boa resposta, em mudar o ciclo de jogos e temos de dar continuidade ao que temos trabalhado. Não a nível de resultados, mas, acima de tudo, a dar uma boa resposta dentro da equipa que é o Braga, com processos bem definidos. Trabalhámos bem para isso. Há jogadores que podem desequilibrar do outro lado, há processos bem definidos, mas é um jogo diferente. Jogamos com dois resultados, mas o pensamento é fazer um bom jogo e ganhar. Temos de lutar pela vitória. É a eliminar."

Risco de jogar para o empate: "Nestes 15, 16 dias, o foco é sempre trabalhar, sermos mais fortes, incutir as ideias. Esse é o pensamento da equipa técnica, forçar em termos individuais, tirar partido de cada um para o coletivo ser mais forte. Amanhã, é um adversário difícil, o foco passa por continuar a dar uma boa resposta. Queremos ganhar, não vamos jogar para o empate. Temos de ser inteligentes; passamos por vários momentos, com bola sem bola, há que saber transitar, saber contra-atacar e ter equilíbrio. Temos feito esse trabalho, tanto em termos físicos como táticos. Já vejo crescimento. Falta ganhar. As vitórias trazem confiança. Vimos de um ciclo em que não temos ganho. Queremos lutar pela vitória, queremos muito e estar na final four."