Petit antes do jogo com o Vilafranquense: "Esta semana foi um pouco diferente..."

Declarações de Petit, na antevisão do jogo com o Vilafranquense, este domingo, às 20h45. O treinador do Boavista não conta com Filipe Ferreira, Gorré, Vukotic, Martim Tavares, Peñaranda, Sasso, César e Pedro Gomes, todos por lesão.

Regresso às vitórias: "É sempre importante voltar às vitórias. Foi uma vitória difícil, mas pelo que tenho analisado os jogos das equipas da I Liga frente às da II liga, tem havido muita igualdade em termos de resultados. Penso que fomos nós e o Benfica que venceram equipas da II Liga. Por aqui vê-se o nível de qualidade que se trabalha nesta divisão. A trabalhar sobre vitórias os jogadores soltam-se mais um pouco. Esta semana foi um pouco diferente, porque temos muitos jogadores lesionados que vão ficar de fora. Vamos ter um jogo difícil, contra uma boa equipa, mas estamos preparados."

Alteração do sistema defensivo: "Há razões pelas lesões e castigos e jogadores nas seleções não temos os jogadores todos, mas estamos sempre a procurar dentro do sistema os jogadores que se enquadram melhor, isso trabalhámos no jogo com a B SAD, em que conseguimos uma reviravolta no marcador. E amanhã vamos apresentar um onze forte."

Pontos fortes do Vilafranquense: "É uma equipa que está a fazer um bom campeonato, que tem jogadores experientes como o Nenê, o Trigueira, o Edson Farias, o Luís Silva e o Idrissa, que tem qualidade, um futebol atrativo e que fez um bom jogo na receção ao V. Guimarães. É uma formação com processos bem definidos, que ataca em 4-3-3 e defende em 4-4-2, e nós sabemos o que podemos explorar no adversário. Esperamos um jogo difícil e dar continuidade ao bom resultado que tivemos."

Sequência e jogos sem sofrer golos: "Temos trabalhado o processo defensivo, mas como disse, temos tido ausências por diversos motivos e não temos conseguido ter os quatro ou cinco defesas de forma constante. Temos precisado de alternar e a estabilidade atrás é importante para dar esse equilíbrio defensivo à equipa. Também por isso acabámos por passar de uma linha de cinco defesas para uma linha de quatro, que nos permite pressionar mais à frente e estar mais em cima do adversário. Melhorámos cada jogador individualmente para depois o coletivo, em termos defensivos, ser mais forte."

Expectativas na Taça da Liga: "A nossa ambição é ir sempre jogo a jogo, tentando conseguir o melhor resultado e isso significa vencer amanhã e depois olhar para o próximo. O objetivo é sempre preparar da melhor forma o encontro e lutar para ganhar. Vimos de uma vitória, queremos dar continuidade, fazer seis pontos e depois logo se vê."