Petit antes da receção ao Vitória: "Temos de nos levantar e ter personalidade"

Treinador do Boavista adiantou que Sebastián Pérez está recuperado e, por isso, todo o plantel está disponível para a receção, esta sexta-feira, ao Vitória de Guimarães

O Boavista perdeu nos últimos três jogos contra o Sporting, o Famalicão e o Marítimo e sofreu nove golos. Petit não escondeu uma natural preocupação.

Está preocupado por a equipa continuar com 30 pontos ou a margem ainda é confortável?

"Claro que me deixa preocupado. Não vencemos há três jogos, vimos de três derrotas, temos de ser realistas, mas também temos de ter personalidade, enfrentar as coisas como são, temos de nos levantar, trabalhar e tentar melhorar o que não tem sido tão positivo como queríamos. Destes 30 pontos, como disse na semana passada, não nos garantem nada. Pelo contrário. Queremos sempre algo mais."



Análise ao jogo

"Preparámos o jogo, tentando minimizar ao máximo os erros que tivemos e tentar dar continuidade ao trabalho que tem sido feito ao longo da época. Esperamos um jogo difícil, contra uma equipa que está acima de nós, que também vem de três jogos sem vencer."



Rivalidade

"Há muita rivalidade entre os dois clubes e entre os adeptos. Por mais que alguns jogadores não saibam desta rivalidade, que lhes foi transmitida, que é saudável, esperamos amanhã dar uma resposta positiva e voltar às vitórias."



Nove golos sofridos nos últimos três jogos

"Não vou fugir à realidade. Com uma linha de três ou com uma linha de quatro, nós sofremos esses golos, analisámos, vimos como é que os sofremos, têm sido erros cometidos por nós, não tem sido o adversário a ter valor de nos fazer esses golos, foi mais demérito nosso do que mérito dos adversários. O que temos oferecido as equipas têm aproveitado. Corrigimos, demos alerta aos jogadores sobre o contexto dos golos que temos sofrido, temos de minimizar ao máximo os erros que temos cometido."

Qualidades do Vitória de Guimarães

"É uma equipa bem trabalhada, com um processo idêntico ao que iniciámos a época, com os três centrais. À priori vai jogar o Bamba, que recupera de uma lesão, tem os processos bem definidos, com os dois alas bem abertos, os médios pode jogar o André André ou o Händel juntamente com o Dani, depois tem os três homens da frente, que jogam muito por dentro, mas também dão profundidade. Estudámos bem o adversário, esperamos contrariar o poder ofensivo deles. Queremos olhar muito para nós, temos tido capacidade de saber reagir aos últimos resultados e esperamos que os nossos adeptos nos ajudem. Sei que da parte deles também há uma frustração pela série negativa que temos, mas temos de ter coragem e personalidade de enfrentar um adversário difícil, mas queremos dar uma boa resposta".