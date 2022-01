Petit ambiciona fazer história: "É um troféu que nos faz falta"

Apesar de ter "algumas ausências", o treinador do Boavista garante que vai "apresentar um onze forte" esta terça-feira contra o Benfica, nas meias-finais da Taça da Liga

Peti encara com otimismo um momento histórico. O Boavista está pela primeira vez na final-four da Taça da Liga e para continuar a fazer história terá de ultrapassar o Benfica, esta terça-feira, em Leiria, no primeiro jogo das meias-finais da prova.

"É um troféu que nos faz falta, que o Boavista ainda não tem.", afirmou o treinador do Boavista na conferência de antevisão que decorreu no auditório do Estádio Municipal de Fátima Papa Francisco.

"Queremos fazer história, com estes jogadores, vamos trabalhar para que isso aconteça. Temos alguma ausências, mas alguns é só toques, por isso vamos apresentar um onze forte, que dignifique a história do Boavista. Estes jogadores estão com muita vontade de conseguir chegar à final. É esse o nosso objetivo, a nossa ambição, dos nossos adeptos e queremos ficar na história do clube".

Não se deixará intimidar pelo Benfica?

"Temos a nossa identidade. O que propus quando cheguei há oito semanas foi melhorarmos de dia para dia, crescermos de jogo para jogo. Estamos num bom momento, esperamos um jogo difícil, mas também temos a nossa ambição e vontade de fazer um bom jogo e queremos muito ficar na história e de levar um troféu para a nossa casa. E passa por ganhar este jogo contra uma equipa boa".

Muitas ausências

"Trouxemos quatro juniores, temos dez ou 11 jogadores abaixo de 23 anos. No futebol não conta a idade, há compromisso, há atitude, há qualidade do trabalho e crescimento deles e amanhã os onze que vão jogar vão entrar com a nossa ideia de jogo, sabendo o que é o Benfica e com tudo o que trabalhamos, por exemplo com a análise de vídeo. Amanhã é desfrutar deste jogo, uma competição diferente, também para os nossos adeptos e queremos muito dar-lhes uma alegria, conquistando este troféu. Passa por eliminar o Benfica, é esse o nosso objetivo".

Que Benfica espera?

"Tem alternado entre o 4x4x2 e o 4x3x3, também tem algumas baixas, mas não fugirá muito do que trabalhámos. No último jogo, apresentou o João Mário mais por fora, com o Darwin a juntar-se ao Yaremchuk, mas poderá entrar com um triângulo no meio-campo com Weigl, Bernardo e o João Mário, com dois extremos e um ponta de lança, estamos preparados para esses dois sistemas. Mas focamos-nos muito na nossa ideia, no nosso compromisso, nunca fugindo das dinâmicas da equipa adversária. Estamos preprarados para não teremos surpresas".