Petit agastado com os últimos dois golos do Vitória: "Temos de ser mais agressivos"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, após a derrota por 3-2 no terreno do V. Guimarães, num jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin.

Golos sofridos na parte final não podem acontecer: "Até ao primeiro golo que marcou, o Vitória não fez um remate à nossa baliza. As duas equipas estavam a controlar, depois eles marcam num penálti. Nós reagimos, mas com a expulsão ficou mais difícil. Ainda assim, com um a menos, conseguimos a igualdade. Na segunda parte tivemos a mesma atitude e conseguimos fazer o 2-1. Agarrámo-nos ao resultado, fomos solidários, mas não podemos conceder dois golos assim, com lançamentos para a área. Temos de ser mais agressivos."

Fase negativa: "Somos um clube com muita história. Este Boavista vai crescer. Estamos a fazer um bom campeonato, agora a atravessar uma fase menos boa, mas somos homenzinhos para amanhã estarmos prontos a reagir. As derrotas doem todas, ficamos com azia. Mas todos os clubes passam por fases menos boas. Sabemos o que queremos para o futuro."

Adeptos: "Mando um abraço aos nossos adeptos, reconheceram que a equipa deu tudo até à última pinga de suor. Temos de reagir."