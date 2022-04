Petit, a reação às derrotas e o Ramadão: "Se lhes dermos cargas elevadas, podem desmaiar"

Declarações do treinador do Boavista na antevisão ao jogo com o Moreirense.

O treinador Petit pede uma reação do Boavista no jogo frente ao aflito Moreirense, no domingo, da 32.ª jornada da Liga Bwin, tentando consumar a permanência na ressaca das derrotas com Marítimo (0-4) e Sporting (0-3).

"Os últimos dois resultados não foram positivos, mas está na hora de reagir. Os atletas sabem a importância deste jogo, contra uma equipa que está numa situação difícil, mas olhamos para o que podemos fazer. Há que mudar o "chip" e enfrentar as coisas como elas são. Já fizemos boas coisas antes desta fase e há que voltar a ter a consciência de que temos de dar uma boa resposta", apontou o técnico, em conferência de imprensa.

Ao fim de 21 partidas desde o regresso ao comando dos "axadrezados", Petit só agora sofreu dois desaires consecutivos, que vieram adiar a oitava manutenção seguida do clube do Bessa no escalão principal, que está a curta distância.

"Tivemos uma conversa, analisámos e corrigimos aquilo que não correu tão bem. Temos consciência de como sofremos os golos. Quatro foram de bola parada. O foco tem de ser até ao último minuto, mas, às vezes, os duelos decidem-se nesses pormenores. Há que antecipar aquilo o queremos e dar confiança à equipa, que já fez coisas boas", analisou.

O treinador reiterou que a ambição tem sido "palavra transmitida dentro do balneário" do Boavista, na linha de um "clube com grandeza e adeptos que gostam sempre de vencer", antes de visitar o Moreirense, que ocupa a vaga de acesso ao "play-off" de permanência.

"Desde que o Ricardo Sá Pinto chegou, a equipa reagiu e jogou em dois sistemas. Neste momento, a nível defensivo, baixa o Fábio Pacheco para uma linha de cinco e faz quase aquilo que nós fazemos com os dois médios, seja em "5-4-1" ou "5-2-3". São fortes em casa, agressivos, metem intensidade e têm atletas fortes nas bolas paradas", observou.

De regresso a Moreira de Cónegos, onde trabalhou em 2016/17 e 2017/18, Petit já conta com o espanhol Javi García, recuperado de lesão, ao invés de Tiago Ilori, Fran Pereira e Miguel Reisinho, enquanto o colombiano Sebastián Pérez, Tiago Morais e o croata Petar Musa, melhor marcador "axadrezado", com 11 golos, em 30 jogos, voltam após castigo.

"É claro que queremos os melhores nas opções. Pelo que têm feito nesta I Liga, o Petar Musa e o Sebastián Pérez são importantes nas dinâmicas ofensivas e defensivas. São duas boas soluções, que não pudemos ter no último jogo. Acumulámos muitas lesões e castigos e andámos sempre a adaptar, mas amanhã [domingo] estaremos com o plantel quase todo disponível para escolher o melhor "onze" e dar uma boa resposta", exaltou.

Nos convocados figuram o francês Yanis Hamache, o camaronês Paul-Georges Ntep e o gambiano Yusupha, todos de devoção muçulmana, que, desde 1 de abril até domingo, estão empenhados em cumprir o Ramadão, ritual de jejum entre o nascer e o pôr-do-sol.

"Não se alimentam durante o dia e têm de treinar sempre em baixo ritmo. Se lhes dermos cargas elevadas, podem desmaiar. Há dificuldades para eles e para os treinadores. Um atleta sem nada no estômago pode ter lesões e não está tão bem fisicamente. Por isso, optámos sempre por ter soluções mais frescas, que estivessem a 100%", explicou Petit.

O Boavista, 12.º colocado, com 33 pontos, visita o Moreirense, 16.º e antepenúltimo, com 26, um abaixo da zona de manutenção automática, no domingo, às 18h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em encontro da 32.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.